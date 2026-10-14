İstanbul\'daki bazı üniversitelerde eğitime bir gün ara verildi

İstanbul'daki bazı üniversitelerde eğitime bir gün ara verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli sağanak nedeniyle üniversitelerden peş peşe tatil kararları geldi. Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İTÜ ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 15 Ekim Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Türk-Alman Üniversitesi derslerin 15-16 Ekim tarihlerinde çevrim içi yapılacağını açıklarken, Medipol, Fatih Sultan Mehmet, Üsküdar, Beykoz ve Demiroğlu Bilim üniversiteleri de bir günlüğüne uzaktan eğitime geçme kararı aldı.
İstanbul'da bazı üniversiteler, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları ve trafikte yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 15 Ekim Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi de eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
Türk-Alman Üniversitesi de sosyal medya hesabından, 15-16 Ekim'de eğitimin çevrim içi devam edeceği bilgisini paylaştı.
Medipol, Fatih Sultan Mehmet, Üsküdar, Beykoz ve Demiroğlu Bilim üniversiteleri de eğitimlerin bir gün süreyle çevrim içi verileceğini kaydetti.
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