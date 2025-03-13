İstiklal Marşı'nın Kabulü Bozüyük'te Coşkuyla Kutlandı

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı, Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak ve ilçe protokolünün katılımı ile gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Mehtap Arslan günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmasında İstiklal Marşı'nın hangi koşullarda ve nasıl yazıldığını anlattı.

Okul müdürünün konuşmasının ardından İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışmaları birincileri sunumlarını yaptılar. Programın devamında Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sahnelendi.

Program, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerinin takdim edilmesi ile sona erdi.