İstiklal Marşı\'nın Kabulu ve Çanakkale Zaferi Etkinliği Kahire Yunus Emre Enstitüsü\'nde Düzenlendi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yıl dönümü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılı dolayısıyla Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde (KYEE) etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve KYEE Koordinatörü Emin Boyraz'ın yanı sıra enstitü kursiyerleri ile Türk ve Mısırlı konuklar iştirak etti.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KYEE Koordinatörü Boyraz, İstiklal Marşı'nın, aynı zamanda kalbinde Allah, vatan ve millet sevgisi olan herkese hitap eden büyük, anlamlı ve evrensel bir şiir olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Mısır'da da Türkçe öğrenen kardeşlerimiz tarafından aynı hisle ve aynı coşkuyla okunduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Çanakkale Zaferi gibi Türk tarihinin altın yapraklarını bir hafta boyunca çeşitli tören ve programlarla Mısır halkı ile paylaşacaklarını kaydeden Boyraz, şöyle konuştu:
"Türk ve Mısır halkı olarak o kadar güçlü ve derin bağlara sahibiz ki acımızı da mutluluğumuzu da aynı his ve içtenlikle paylaşıyoruz. Geçen yıl yaşadığımız deprem faciasında da halen dünyanın gözleri önünde sürmekte olan Gazze katliamında da kalplerimizin birlikte attığını derinden hissettiğimizi yakinen gördük. Bu vesileyle idrak etmeye başladığımız mübarek ramazan ayının özellikle Gazzeli kardeşlerimiz için huzur ve barış getirmesini diliyorum."
Etkinlik kapsamında, "İstiklal Marşı'nın kabulü" ve "Çanakkale Zaferi" belgesellerinin gösterimi yapıldı, akabinde İstiklal Marşı'nın tamamı Enstitü öğrencisi Merve Gaviş tarafından okundu.
İstiklal Marşı'ndaki Arapça sözcüklerin anlamına ilişkin sunumların yapıldığı etkinlikte, Çanakkale Savaşı'na dair fotoğraf ve resmi yazışmaları sergileyen "Çanakkale 1915" sergisinin açılışı yapıldı.
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Çanakkale Zaferi haftası vesilesiyle Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde Mehmet Akif okumaları ve sergileri ile film gösterimleri gibi çeşitli etkinlikler yapılacak.
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