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İsveç Başbakanı Macaristan'ın NATO üyeliği konusunda görüşmek için sabırsızlanıyor - Son Dakika
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İsveç Başbakanı Macaristan'ın NATO üyeliği konusunda görüşmek için sabırsızlanıyor

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Macar mevkidaşı Viktor Orban ile ülkesinin NATO üyeliği konusunda görüşmek için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Kristersson, Orban'ın davetini kabul ettiğini ve ayrıca Avrupa Birliği liderler zirvesinde de buluşma fırsatı olacağını söyledi. Macaristan Başbakanı Orban ise İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda müzakerelerde bulunmak için Kristersson'u Macaristan'a davet ettiğini açıklamıştı.

İsveç Başbakanı Macaristan\'ın NATO üyeliği konusunda görüşmek için sabırsızlanıyor
25.01.2024 - 16:41,
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Macar mevkidaşı Viktor Orban ile ülkesinin NATO üyeliği konusunda uygun zamanda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

Kristersson, hükümetin internet sayfasından yayımladığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliği konusunda görüşme yapmak üzere kendisini Budapeşte'ye davet eden Orban'a teşekkür etti.

Daveti kabul ettiğini belirten Kristersson, Orban'a hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Uygun zamanda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca 1 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde de buluşma fırsatımız olacak. İsveç'in NATO üyeliğinin Macaristan Parlamentosunda onaylanması da ikili ilişkilerimizin gelişmesine ve sağlam zemine oturmasına yardımcı olacak."

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X'ten 23 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya katılımı hususunda müzakerelerde bulunmak üzere bugün Başbakan Ulf Kristersson'a Macaristan'ı ziyaret etmesi için davet mektubu gönderdim." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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