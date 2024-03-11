İsveç, NATO Karargahında Bayrağını Göndere Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsveç, NATO Karargahında Bayrağını Göndere Çekti

İsveç, Türkiye ve Macaristan'ın onayının ardından NATO'ya katılım sürecini tamamlayarak NATO'nun 32. üyesi oldu. İsveç'in bayrağı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un katıldığı törende göndere çekildi. Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, İsveç'in üyeliğinin NATO'yu güçlendirdiğini ve hepimizi daha güvenli hale getirdiğini söyledi. İsveç Başbakanı Kristersson ise NATO üyeliğinin İsveç için bir başlangıç olduğunu ve dünyayı daha güvenli ve özgür bir yer haline getirmeye yardımcı olacaklarını ifade etti.

11.03.2024 18:30  Güncelleme: 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İsveç bayrağı, NATO karargahında göndere çekildi

BRÜKSEL - NATO'nun 32'nci üyesi olan İsveç'in bayrağı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında göndere çekildi.

Türkiye ve Macaristan'ın onayının ardından NATO'ya katılım sürecini tamamlayan İsveç için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bayrak töreni düzenlendi. İsveç bayrağı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un katıldığı törende ülkenin milli marşı eşliğinde göndere çekildi.

Stoltenberg törende yaptığı konuşmada bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Ortak güvenliğimiz için kritik bir zamanda İsveç'in NATO'ya katılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

NATO karargahında 32 bayrağın bir arada dalgalandığını ifade eden Stoltenberg, "İsveç'in üyeliği NATO'yu güçlendirdi, İsveç'i ve hepimizi daha güvenli hale getirdi" şeklinde konuştu. İsveç'in üyeliğinin NATO'nun kapısının herkese açık olduğu bir kez daha hatırlattığını söyleyen Stoltenberg, "Bu kapıyı kimse kapatamaz. Her milletin kendi yolunu seçme hakkı vardır. Biz hepimiz özgürlük ve demokrasi yolunu seçiyoruz. Biz konuşurken Ukrayna'nın cesur halkı bu değerler için mücadele ediyor" diye konuştu.

"İsveç evine döndü"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise yaptığı konuşmada, İsveç'in geçen hafta Perşembe gününden bu yana NATO'nun gururlu bir üyesi olduğunu belirterek, "NATO, barış ve güvenlik için bu zamana kadar var olan en başarılı kuruluş. Artık bir müttefikiz. 200 yıldan fazla süren askeri bağlantısızlıktan sonra bu tarihi bir adımdır. Ama aynı zamanda çok da olağan bir adımdır. Onlarca yıldır hazırlanıyoruz. Detaylı olarak ise son iki yıldır hazırlanıyoruz. İsveç bu üyelikle evine döndü" dedi.

İsveç'in NATO'ya yabancı bir ülke olmadığını 1994'te Barış için Ortaklık programına katıldığını hatırlatan Kristersson, "O günden bu yana tüm büyük NATO operasyonlarına ve sayısız tatbikatlara katıldık" şeklinde konuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının başlamasının ardından İsveç'in NATO üyeliğinin tek mantıklı seçenek olduğunu kaydeden Kristersson, "İsveç güçlü bir demokrasi olarak, "İsveç, Washington Antlaşması'ndaki özgürlük, demokrasi, ve hukukun üstünlüğü gibi bizi birbirimize bağlayan değerleri savunacaktır" ifadesini kullandı.

İsveç'in modern silahlı kuvvetlerinin karada, havada ve denizde iyi eğitildiğini ve NATO'yu güçlendireceğini belirten Kristersson, "Öğreneceğiz ve öğreteceğiz" dedi. İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinin NATO üyeliğin bir son olmadığını bir başlangıç olduğunu ifade ederek, "Tüm müttefiklerimizle birlikte dünyayı daha güvenli ve daha özgür bir yer haline getirmeye yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Macaristan parlamentosunun 26 Şubat'ta onay vermesinin ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok 5 Mart'ta İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kararı imzalamıştı. İsveç, 7 Mart'ta ise NATO'ya katılım belgelerini ABD'ye teslim ederek ittifakın 32'nci üyesi olmuştu.

İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda 23 Ocak'ta kabul edilmişti.

Kaynak: İHA

Jens Stoltenberg, Macaristan, Türkiye, İsveç, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç, NATO Karargahında Bayrağını Göndere Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sudan'da İç Savaş Nedeniyle Açlık: İnsanlar Çekirge Yemek Zorunda
    18:35 Sudan'da İç Savaş Nedeniyle Açlık: İnsanlar Çekirge Yemek Zorunda

    Yaklaşık bir yıldır iç savaşın sürdüğü Sudan'da yaşanan kıtlık nedeniyle insanların çekirge yemek zorunda kaldığı bildirildi. Sudanlı ailelerin yiyecek bulmakta büyük sıkıntılar yaşadığı, açlıkla karşı karşıya kalan ailelerin hayatta kalmak için çekirge yemek zorunda kaldığı belirtildi. Binlerce Sudanlı ailenin gıda yardımına ihtiyacı olduğu kaydedildi.

  • BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı
    18:33 BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybederek 9.131,82 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Tekstil deri en çok kazandıran sektör olurken, iletişim en çok gerileyen sektör oldu. Analistler, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başlandığını belirtti.

  • AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Hafik'te ziyaretlerde bulundu
    18:31 AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Hafik'te ziyaretlerde bulundu

    AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Hafik ilçesinde parti teşkilatıyla buluşarak Hafik Belediye Başkan adayı Habip Görler için destek istedi. Güler, ilçe pazarında esnaflarla sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinledi. Esnafların adliye binasının tekrar açılması talebine ise ihtiyaç ve verimlilik açısından değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.


18:17 İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek
17:19 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ramazan gafı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan gafı
16:30 Tuzla’da dev fabrikada çıkan yangın kontrol altında Tuzla'da dev fabrikada çıkan yangın kontrol altında
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
15:06 İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı
18:18 Fenerbahçe’den Galatasaray’a jet hızında yanıt: Paradoks Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks
17:50 Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF’yi fena bombaladı Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı
17:26 Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe’ye yüklendi Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe'ye yüklendi
16:57 Benzerliğin de bu kadarı Oscar’a katılan Lily Gladstone’u görenler Gupse Özay zannetti Benzerliğin de bu kadarı! Oscar'a katılan Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
16:16 MHP Milletvekili Levent Uysal’ın avukatı, “Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur“ dedi MHP Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi
15:52 Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Anne kıza saldırmıştı Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Anne kıza saldırmıştı
15:32 Rusya lideri Putin, İngiltere ile balıkçılık anlaşmasını iptal etti Rusya lideri Putin, İngiltere ile balıkçılık anlaşmasını iptal etti
15:21 Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 18:35:51. #1.13#
SON DAKİKA: İsveç, NATO Karargahında Bayrağını Göndere Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement