İsveç'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonla kutlandı.
Büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyonda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel ile Askeri Ataşe Albay Serhat Aydın, davetlileri kapıda karşıladı.
Resepsiyona, İsveç Genelkurmay Başkanı Michael Bydens yerine 1 Ekim'de göreve başlayacak Orgeneral Micael Claesson, İsveç'te bulunan farklı ülkelerin üst düzey askeri temsilcileri, Türk STK başkanları ve büyükelçilik çalışanları katıldı.
Büyükelçi Tezel, misafirlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını İngilizce ve Türkçe okudu.
Resepsiyonda, davetlilere Türk mutfağından yiyecek ve içecekler ikram edildi.
Son Dakika › Güncel › İsveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?