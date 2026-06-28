İsviçre'de Yangınla Yıkılan Bar Gençlere Adanacak - Son Dakika
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İsviçre'de Yangınla Yıkılan Bar Gençlere Adanacak

28.06.2026 11:56
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Crans-Montana'daki yangın sonrası 41 kişinin hayatını kaybettiği bar, gençler için bir alana dönüşecek.

İsviçre'de Valais Eyalet Konseyi Başkanı Christophe Darbellay, Crans- Montana kasabasında yer alan ve yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan yangında 41 kişinin öldüğü barın gençlere adanmış bir alana dönüştürüleceğini söyledi.

İsviçre'de Fransızca yayımlanan Le Temps gazetesinin haberine göre, Darbellay Crans-Montana'daki trajedinin merkezinde yer alan "Le Constellation" isimli barın bir daha "asla bar olarak açılmayacağını" belirtti.

Darbellay, "(Constellation) Gençlere adanmış bir yer olacak." dedi.

Olayın yaşandığı yerde anıt yapımıyla ilgili planlarından da bahseden Darbellay, projenin "sivil toplumdan gelmesi ve kurbanların ailelerine merkezi bir rol vermesi gerektiğini" kaydetti.

Darbellay, "Açılması planlanan anıt, güzel, huzurlu ve erişilebilir olması, hayatını kaybedenlere, yaralananlara ve kurtarma çalışmalarına katılan herkese yakışır bir saygı duruşu sunması gerekiyor." diye konuştu.

Çıkan yangınla hukuki sürecin devam ettiğini anımsatan Darbellay, "Bu gençlere gerçeği borçluyuz. Sorumlular hesap verecek. Kararı mahkemeler verecek ve biz de onların kararına saygı duymalıyız." ifadelerini kullandı.

İsviçre'deki barda çıkan yangın

İsviçre'de Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı. İsviçreli yetkililer, yangında 41 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Ölümcül yangınla ilgili bar sahipleri Jacques ve eşi Jessica Moretti hakkında ceza soruşturması başlatılmıştı.

Valais Kantonu Zorunlu Tedbirler Mahkemesi, 12 Ocak'ta, barın ortak sahibi Jacques Moretti'nin kaçma riski gerekçesiyle geçici olarak gözaltına alınmasına karar vermişti.

Mahkeme, 23 Ocak'ta ise İsviçre ceza usulüne göre, şüphelilerin nihai mahkumiyete kadar masum sayıldıklarını ve tutukluluğun istisnai bir önlem olduğunu hatırlatarak, Jacques Moretti'nin, tanıdığı vasıtasıyla 200 bin İsviçre frangı kefalet ödemesi sonucu denetimli şekilde serbest bırakılmasına karar vermişti.

Bu karar, yangında 6 vatandaşını kaybeden ve çok sayıda vatandaşı da olaydan yaralı kurtulan İtalya'da infiale yol açmıştı. İtalya, İsviçre'ye diplomatik tepkisini göstermek için Bern Büyükelçisi Gian Lorenzo Cornado'yu istişareler için Roma'ya çağırmıştı. İtalyan Büyükelçi, iki ülke arasında yürütülen görüşmeler neticesinde nisan başında görev yerine dönmüştü.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Montana, İsviçre, Güncel, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'de Yangınla Yıkılan Bar Gençlere Adanacak - Son Dakika

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