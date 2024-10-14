İsviçre, İsrail'e UNIFIL Saldırılarını Durdurma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsviçre, İsrail'e UNIFIL Saldırılarını Durdurma Çağrısı Yaptı

İsviçre, İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarını acilen durdurmasını ve ateşkes sağlanmasını istedi.

14.10.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre, İsrail'e Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik tüm saldırılarını acil olarak durdurması çağrısı yaptı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNIFIL'i hedef almasına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"İsrail ordusunu UNIFIL'e yönelik tüm saldırıları derhal durdurmaya, BM tesislerinin dokunulmazlığına saygı göstermeye ve uluslararası hukuku korumaya çağırıyoruz." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, tüm tarafların derhal ateşkes konusunda anlaşması gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun, gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu 11 Ekim'de de Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

Birçok ülke İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınamıştı.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, dün sabah erken saatlerde, Ramya kasabasındaki BM güçlerinin, Mavi Hat'tan Lübnan'a geçen 3 gruptan oluşan İsrail askerlerini tespit ettiği belirtilmişti.

İsrail ordusuna ait iki Merkava tankının, ana kapısını tahrip ederek tesise zorla girdiği aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin UNIFIL güçlerinden bölgedeki ışıklandırmayı kapatmalarını istediği ve yaklaşık 45 dakika sonra bölgeden ayrıldıkları kaydedilmişti.

UNIFIL askerlerinin kuzeye doğru 100 metre mesafeden çok sayıda silah sesi duyduğu ifadesine yer verilen açıklamada, "söz konusu ihlalin" yoğun duman yayılmasına yol açtığı ve koruyucu maske takmalarına rağmen, cilt tahrişi ve mide bulantısı gibi çeşitli sorunlar yaşayan 15 barış gücü askerine gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı bildirilmişti.

Netanyahu, UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çıkartılması gerektiğini öne sürmüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, video mesaj yayımlayarak UNIFIL unsurlarının Lübnan'ın güneyinden çekilmesini talep etmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenen Netanyahu, UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki "Hizbullah kalelerinden ve çatışma alanlarından" çıkartılması gerektiğini ve UNIFIL askerlerinin Hizbullah'ın "rehinesi" haline geldiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsviçre, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre, İsrail'e UNIFIL Saldırılarını Durdurma Çağrısı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah İsrail’i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah İsrail'i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
13:13 Meteoroloji’den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak
13:00 40 milyon TL’yi reddeden Yunus Akgün’ün Galatasaray’dan istediği ücret belli oldu 40 milyon TL'yi reddeden Yunus Akgün'ün Galatasaray'dan istediği ücret belli oldu
12:27 Günün en acı karesi: 6 tabut yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu Günün en acı karesi: 6 tabut yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu
12:16 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek
12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
12:12 Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı
12:06 Jose Mourinho, Fenerbahçe’den zam istedi Jose Mourinho, Fenerbahçe'den zam istedi
12:02 Şeyma Subaşı yeni aşkıyla dudak dudağa Şeyma Subaşı yeni aşkıyla dudak dudağa
11:27 Sedat Peker’den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu’lu yanıt Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt
11:18 Okan Buruk, canlı yayında ayrılığı açıkladı Okan Buruk, canlı yayında ayrılığı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 02:13:17. #1.11#
SON DAKİKA: İsviçre, İsrail'e UNIFIL Saldırılarını Durdurma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.