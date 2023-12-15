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İtalya Başbakanı Meloni, AB Liderler Zirvesi'ndeki kararlardan memnun - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Meloni, AB Liderler Zirvesi'ndeki kararlardan memnun

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Ukrayna ve Batı Balkanlar'a yönelik alınan kararlardan memnun olduğunu söyledi. Meloni, genişleme konusunda önemli adımlar atıldığını ve göçle ilgili kaynak ayrıldığını belirtti.

İtalya Başbakanı Meloni, AB Liderler Zirvesi\'ndeki kararlardan memnun
15.12.2023 - 19:41,
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde genişleme bağlamında Ukrayna ve Batı Balkanlar'a yönelik alınan kararlardan memnun olduğunu söyledi.

Brüksel'de dün başlayan ve bugünkü oturumlarla sona eren yılın son AB Liderleri Zirvesi'ne katılan Meloni, İtalyan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Meloni, AB'nin genişlemesine dair çok önemli kararlar aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Birçoğumuzun gerçekleştirilmesinin zor olduğunu düşündüğü bir hedef olan genişleme konusunda özellikle de Ukrayna ile müzakerelerin başlatılması bağlamında genişlemeye dair yapılan çalışmalardan son derece memnunuz. Batı Balkanlar'daki dengeden de çok memnunum. İtalya'nın özellikle Bosna Hersek ile ileriye yönelik adımlar atma konusunda öncü bir rol oynayan ülke olduğunu biliyoruz. Genişleme açısından çok çok önemli bir sonuç."

"AB'nin çok yıllı bütçesinin revizyonu konusunda bir çözüm bulamadık." diyen Meloni, bu konudaki pozisyonların birbirinden uzak olduğunu ama bir anlaşma bulunabileceğini ve bulunması gerektiği düşüncesinde olduğunu vurguladı.

Meloni, İtalya'da tartışma konusu olan Avro Bölgesi'nde mali istikrarı amaçlayan Avrupa İstikrar Mekanizması'nın parlamento tarafından onaylanması konusuna dair mesafeli duruşunu koruyarak, buna yönelik bir denge bulmaları gerektiğini, kendisi ve sonraki hükümetlerin uygulayamayacağı bir anlaşmaya onay veremeyeceğini kaydetti.

Orta Doğu'daki gelişmelerin de zirvede derinlemesine ele alındığını belirten Meloni, şöyle devam etti:

"Son Avrupa Konseyindeki sonuçların yinelenmesi tercih edildi. Çünkü bu çıkarımları yenilemeye kalksak, muhtemelen bazı farklılıklar işi zorlaştırabilirdi. Hepimiz, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının kınanması gerekliliği, İsrail'in kendini savunma hakkı ve bunu uluslararası hukuk çerçevesinde yapması konusunda ve de iki halk-iki devlet temelinde uzun vadeli bir çözüm üzerinde çalışma gerekliliği hususunda hemfikiriz. Avrupa'nın yapabileceği ve İtalya'nın yapmakta olduğu insani cephedeki çalışmaları da yineledik."

Meloni, zirvede, göçle ilgili varılan sonuçlardan da memnun olduğunu aktararak, "Göç konusunda bir şey öngörülmüyordu, şimdi ise dış boyuta harcanacak neredeyse 10 milyar avroluk bir kaynak söz konusu." dedi.

Bir gazetecinin, Arnavutluk Anayasa Mahkemesinin İtalya ile 6 Kasım'da imzalanan mutabakat zaptını askıya almasına ilişkin sorusu üzerine Meloni, bu konuda iyimser olduğunu dile getirdi. Başka bir ülkenin yargı organına müdahale edemeyeceklerini belirten Meloni, bu konuda bir "B" planlarının bulunmadığını kaydetti.

Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, Giorgia Meloni, Balkanlar, İtalya, Son Dakika

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