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Yankı uyandıran "Afikalı göçmenler" iddiasına Dezenformasyon Merkezi'nden yalanlama - Son Dakika
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Yankı uyandıran "Afikalı göçmenler" iddiasına Dezenformasyon Merkezi'nden yalanlama

Türkiye ziyaretinde İtalya Başbakanı Meloni'ye eşlik eden Tarihçi İlber Ortaylı'nın bazı cümleleri, Afrikalı göçmenlerin Türkiye'ye gönderileceği şeklinde yorumlandı. İddiaları yalanlayan Dezenformasyon Merkezi'nin açıklamasında, "Ortaylı'nın konuşması kesilerek manipülasyon amaçlı servis edildi. Bu ifade; Ortaylı'nın Meloni'den aktarımı değil, sosyal medyadaki iddiaların dile getirilmesidir." denildi.

23.01.2024 - 14:27,  Güncelleme: 15:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki görüşmede Afrikalı göçmenlerin ele alındığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlardaki "İtalya Başbakanı Meloni ile görüşen İlber Ortaylı, 'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş' dedi" iddiasının, doğru olmadığını bildirdi.

"AFRİKALI GÖÇMENLER GÖRÜŞMEDE SÖZ KONUSU DAHİ OLMADI"

Merkezin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Türkiye ziyareti sırasında, "Afrikalı göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmesine" yönelik herhangi bir anlaşma, hatta görüşmenin dahi söz konusu olmadığı belirtildi. Açıklamada, İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği yönündeki iddiaların, İtalya'nın sağ koalisyon hükümetine yakın "Il Giornale" gazetesindeki bir haberin ardından ortaya atıldığının belirlendiği ifade edildi.

"KONUŞMA KESİLEREK MANİPÜLASYON AMACIYLA SERVİS EDİLDİ"

Haber incelendiğinde, "İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği" yönünde herhangi bir ifade veya yorumun bulunmadığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meloni'ye, Kapalıçarşı ziyaretinde eşlik eden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bir televizyon kanalındaki, "İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş" ifadesinin, konuşmanın bütününden kesilerek manipülasyon amacıyla servis edildiği tespit edilmiştir.

İtalya Başbakanı Meloni ile İlber Ortaylı arasında göçmenlerle ilgili görüşme iddiası doğrulanmadı
İlber Ortaylı, Meloni ile Kapalıçarşı'yı ziyaret etti.

"İFADE, MELONİ'DEN AKTARIM DEĞİL; SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARIN DİLE GETİRİLMESİ"

Bu ifade, Ortaylı'nın, Meloni'den aktarımı değil, sosyal medyadaki iddiaların dile getirilmesidir. Ortaylı'nın, bu açıklamayı Meloni'den duyarak aktardığı şeklinde açıkça dezenformasyon yapılmaktadır. Yayının tamamı incelendiğinde, İlber Ortaylı'nın, sosyal medyada dolaşan 'Faşist Meloni' ve 'Afrikalıların Türkiye'ye gönderileceği' yönündeki iddiaları eleştirdiği belirlenmiştir."

Açıklamada, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği de vurgulandı.

Yankı uyandıran "Afikalı göçmenler" iddiasına Dezenformasyon Merkezi\'nden yalanlama
Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • Serkan ergezer : VATANDAŞLIK VERİYORLAR ANKETTE FARK ATIYOR CHP ONUN İÇİN FARKI KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR Yanıtla 18 38
  • Mevlüt Sarioğlu: MADEM YALAN OZAMAN İLBER ORTAYLI İFADEYE ÇAĞIRILSIN BU NE YA HABER DUYULDUĞUNDAN BERİ MİLLET ATEŞ PÜSKÜRÜYOR BÖYLE DENSİZLİK OLURMU HEEE İNŞALLAH HABER BİR ZAMAN SONRA GERÇEĞE DÖNMEZ Yanıtla 3 51
  • ULUBATLI HASAN : Kesin doğrudur, hep beraber göreceğiz Yanıtla 1 23
  • Oguz gökteke: Bir haberi dezenformasyon merkezi yalanlıyorsa kesin doğru haberdir.haberin doğruluğunu bu şekilde teyit edebilirsiniz şimdiye kadar yalanladigi tüm haberler gerçek çıktı örnek verecek olursak fenomen dolandırıcılığıni yalanlamıştı gerçek çıktı şehit haberlerini yalanlamıştı gerçek çıktı Yanıtla 1 3

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İlber Ortaylı, Türkiye, İtalya, Uluslararası İlişkiler, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

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