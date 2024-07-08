İtalya Başbakanı Meloni, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze ve bölgedeki durumu görüştü - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Meloni, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze ve bölgedeki durumu görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile Gazze ve bölgedeki durumu telefonda görüştüğü bildirildi. Meloni ve Netanyahu'nun telefon görüşmesinde, Gazze'deki durum değerlendirilirken, İsrail'in kendini savunma hakkı teyit edildi ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması umudu dile getirildi. Ayrıca, Gazze'deki sivil halka yönelik insani yardımın güçlendirilmesi de ele alındı. İtalya'nın bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) ön saflarında görev yaptığı ve İsrail ile Lübnan sınırındaki gerilimin artmasından kaçınılması gerektiği vurgulandı.

08.07.2024 17:05
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile Gazze ve bölgedeki durumu telefonda görüştüğü bildirildi.

İtalya Başbakanlığından Meloni ve Netanyahu'nun telefon görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iki liderin Gazze ve bölgedeki durumu değerlendirdikleri belirtildi.

Açıklamada, "Meloni, İsrail'in kendini savunma hakkını teyit ederken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararı ve ABD'nin arabuluculuk faaliyetleri doğrultusunda sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakması umudunu belirtti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Telefon görüşmesinde, Gazze'deki sivil halka yönelik insani yardımın güçlendirilmesi de değerlendirildi." ifadesi yer aldı.

Başbakanlık açıklamasında, İtalya'nın bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) ön saflarında görev yaptığı hatırlatılarak, "İsrail ile Lübnan sınırındaki gerilimin artmasından kaçınılmasına dair ortak bir değerlendirme yapıldığı" aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Meloni, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze ve bölgedeki durumu görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya Başbakanı Meloni, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze ve bölgedeki durumu görüştü - Son Dakika
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