İtalya, Çin ile ticari ilişkisini sürdürmek istiyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Çin'in modern "İpek Yolu" olarak anılan "Kuşak ve yol Girişimi"nden ayrılmalarına karşın bu ülkeyle "güçlü" ticari ilişkisini sürdürmek istediklerini belirtti.

Tajani, Tarım Konfederasyonunun olağan kış toplantısında yaptığı konuşmada, İtalya'nın, aralık başında Çin'e ayrılacağını resmi notayla bildirdiği Kuşak ve Yol Girişimi ve Çin'le ilişkilere değindi.

Dışişleri Bakanı Tajani, "Çin'e, artık İpek Yolu'nda olmayacağımızı çünkü bunun ihracatımız açısından olumlu bir anlaşma olmadığını, Fransa ve Almanya gibi bu girişimde olmayan ülkelerin çok daha yüksek ve olumlu ticaret hacimlerine sahip olduğunu bildirdik. Ancak bu durum, Çin ile ticari açıdan güçlü bir ilişkiye devam etmek istemediğimiz anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Tajani, hükümetler düzeyinde ticari ilişkileri sürdürme kapsamında yaptıkları son toplantıda, Çin'e özellikle armut olmak üzere meyve sebze sektörü için yeni fırsatlar açtıklarını kaydetti.

İtalyan basınında 6 Aralık'ta çıkan haberlerde, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Çin'in tarihi İpek Yolu üzerinde ticareti büyük projelerle yeniden canlandırma projesi olarak bilinen "Kuşak ve Yol Girişimi"nden çekilmek üzere resmi bildirimini Çin'in Roma Büyükelçiliğine resmi nota ile ilettiği kaydedilmişti.

Söz konusu notada, İtalya'nın bu girişimdeki varlığının süresini uzatmayacağını Çin'e aktardığı belirtilmişti.

İtalya, "Kuşak ve Yol Girişimi"nde yer alan tek G7 ülkesiydi

İtalya, Giuseppe Conte'nin liderlik ettiği 1. Conte hükümeti döneminde Mart 2019'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Roma'da imzalanan mutabakat zaptıyla "Kuşak ve Yol Girişimi"ne dahil olmuştu.

Bununla İtalya, "Kuşak ve Yol Girişimi"ne dahil olan ilk ve tek G7 üyesi ülke haline gelmişti.

1. Conte hükümeti, bu adımla hem ülkeye Avrupa dışında büyük yatırımlar çekmeyi hem de İtalyan ihracatının geniş Çin pazarına erişim imkanını artırmayı ve bu şekilde iki ülke arasındaki ticari ilişkiyi dengelemeyi hedeflemişti.

İtalya'da Ekim 2022'de iktidara gelen aşırı sağcı Giorgia Meloni, Eylül 2022'deki seçimlerden önceki kampanya döneminde İtalya'nın "Kuşak ve Yol Girişimi"nde olmasını "hata" olarak nitelemişti.

İtalyan basınında ağustos ayında, İtalya'nın "Kuşak ve Yol Girişimi"nden ayrılmak için "ince bir çıkış yolu aradığı" haberleri çıkmıştı.