İtalya'da Leonardo'ya Filistin Protestosu

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İtalya'da Filistin destekçileri, Gazze'de soykırıma suç ortağı olmakla suçladıkları savunma sanayi şirketi Leonardo'yu Torino kentindeki tesislerinde protesto etti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 100 kadar öğrenci, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğunu belirttikleri Leonardo'ya Torino'daki tesislerine girerek tepki gösterdi.

Protestocular, İtalyan şirketinin İsrail ile devam eden iş ilişkisini eleştirdi.

Filistin bayrakları ve "Soykırımın suç ortağı Leonardo" yazılı dövizler taşıyan protestocular, Leonardo'nun bir yılı aşkın süredir uzaktan teknik yardım, malzeme onarımı ve İsrail Hava Kuvvetlerinin eğitim uçakları için yedek parça tedariki gibi kritik sevkiyatlar aracılığıyla İsrail ordusuna destek verdiğini savundu.

Öğrenciler, sık sık "Özgür Filistin" sloganı attı.

Protestocular, polisin coplu müdahalesinin ardından tesislerden uzaklaştı.