İtalya'da sağ koalisyon iktidarının lideri Matteo Salvini hakkında güvensizlik oyu reddedildi

Güncel

İtalya'da sağ koalisyon iktidarının Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini hakkında, partisinin Rusya'daki iktidar partisiyle ilişkileri dolayısıyla verilen güvensizlik oylaması önergesi, Temsilciler Meclisi'nde reddedildi.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda, muhalefetteki sol partilerin, Salvini hakkında; partisi Lig ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arkasındaki iktidar partisi Birleşik Rusya arasında 2017'de imzalanan anlaşmanın bir şekilde devam ettiği ve bunun da İtalyan hükümetinin çıkarlarıyla ters düştüğü gerekçesiyle verilen güvensizlik oyu önergesi bu akşam görüşüldü.

Salvini hakkındaki güvensizlik oyu önergesi, 400 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde; 129 milletvekilinin "evet" oyuna karşılık, çoğunluktaki sağ koalisyon iktidarı partilerine mensup 211 milletvekilinin "hayır" oyuyla reddedildi.

Oylamanın ardından Salvini, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler. Solun bir başka rezilliği. Biz işimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Salvini'nin partisi Lig, gensoru oylamasından önce dün bir açıklama yaparak, "Birleşik Rusya ile 2017'de yaptıkları anlaşmanın geçerli olmadığını, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği anda bu ilişkinin sona erdiğini" bildirmişti. Muhalefet partileri ise bu anlaşmanın kendisini otomatik şekilde yenilediğini ileri sürmüştü.

Matteo Salvini ve Lig'in Rusya ile ilişkileri hep tartışma konusu oldu

Salvini, kendisinin ve partisinin Rusya ile yakın ilişkileri nedeniyle İtalya'da sık sık ana gündem maddesi oluyor.

Yıllar önce Moskova'ya yaptığı ziyaretlerin birinde, Putin'in resminin olduğu tişörtle Kızıl Meydan'da verdiği pozla bilinen Salvini, Ukrayna'da savaş başladıktan sonra Rusya'ya yönelik yaptırımları desteklemiş olmasına rağmen "Putin'e karşı doğrudan eleştirel bir söylem benimsememekle" eleştiriliyordu.

Salvini son olarak; şubat ayında Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Sibirya'da bir hapishanede ölümünden sonra "Putin'i sorumlu tutmamasıyla" ve Putin'in geçen ay Rusya'da başkanlık seçimini kazanması üzerine "Bir halk oy verdiğinde her zaman haklıdır." yorumunu yapmasıyla ülkesinde eleştiri oklarını üzerine çekmişti.