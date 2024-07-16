İtalya'da Venedik Belediyesine Yönelik Yolsuzluk Operasyonu

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İtalya'da Venedik Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda, Belediye Başkanı Luigi Brugnaro dahil 18 kişinin soruşturma altında olduğu bildirildi.

Ulusal basınına yansıyan haberlerde, Venedik Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde, İtalyan Mali Polisinin Venedik Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonu yürüttüğü kaydedildi.

Venedik Belediye Başkanı Brugnaro'nun da aralarında olduğu 18 kişinin "satın alma ve kamu yönetiminde yolsuzluk" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Operasyonun, Belediye Başkanı Brugnaro'nun sahibi olduğu "Pili" arazisinin, Singapurlu iş insanı Chiat Kwong Ching'e satışıyla alakalı olduğu ifade edildi.

Soruşturulan isimlerden Brugnaro'nun Özel Kalemi Morris Ceron ve Yardımcısı Derek Donadini'nin, söz konusu arazide yapılabilecek inşaat hacmini 2 katına çıkarma ve 348 bin metrekarelik ticari ve konut amaçlı bir inşaat projesinin onaylanmasını mümkün kılma vaadi karşılığında, Ching ile "150 milyon avroluk fiyat üzerinde anlaştıkları" iddiasının da bulunduğu aktarıldı.

Operasyonda, Singapurlu iş insanı ile daha önceden de iş ilişkisi bulunduğu belirtilen Venedik Belediye Meclisi Üyesi Renato Boraso'nun gözaltına alındığı bildirildi. Boraso'nun son dönemde soruşturma için gerekli belgeleri ortadan kaldırmaya çalıştığı için gözaltına alındığı kaydedildi.

Mali polisin, Belediyeye ait bazı noktalarda ve soruşturma altındaki bazı kişilerin evlerinde ve belediyeye ait ofislerde aramalar yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Brugnaro, iddiaların "temelsiz" olduğunu savundu

Yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili basına konuşan Venedik Belediye Başkanı Brugnaro, kendisinin de soruşturma altında olduğu operasyona "şaşırdığını" belirterek, yanlış bir şey yapmadığını ifade etti.

Brugnaro, kentin Pili bölgesiyle ilgili yapı ruhsatları ve şehir planlama kararlarıyla alakalı yanlış hareket ettiğine dair iddiaların da "temelsiz" olduğunu savundu.