İtalya'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "İtalya'nın pozisyonu nettir; iki halk ve iki devlet. Yeni doğacak Filistin devletinin İsrail'i tanıması ve İsrail tarafından tanınması gerekecek." diyerek iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ve İsrailli mevkidaşı Gideon Saar, Aşdod Limanı'nda düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kurumlarıyla geçen yıl başlattıkları "Food For Gaza (Gazze için Gıda)" kampanyası çerçevesinde Gazze'ye yardım götüren gemilerle Aşdod Limanı'na gelen Tajani, yeni doğacak Filistin devletinin İsrail tarafından tanınması gerektiğinin ve iki devletli çözüm dışındaki hareketlerin yanlış olacağının altını çizdi.

Tajani, Gazze'de ateşkesin devam etmesinin önemine işaret etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar ise ülkesinin "Hamas'ı ortadan kaldırmak, esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak ve Gazze'nin İsrail'e tehdit olmasını önlemek" şeklinde 3 hedefleri olduğunu ve hedeflerinden ödün vermeyeceklerini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nden Filistinlileri başka ülkelere gönderme teklifine atıfla "farklı fikirlere açık olmak gerektiğini" savunan Saar, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hakkında da suçlamalarda bulundu.