İtalya'dan İsrail'e UNIFIL Tepkisi

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İsrail'in son günlerde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üslerine saldırılarının İtalya'da tepkiyle karşılanmasının ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile İtalyan mevkidaşı Luciano Portolano bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Halevi ile Portolano telefon görüşmesi yaptı.

Halevi, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde "UNIFIL güçlerine verilen zarara neden olan koşulları incelemeye devam edeceğini" muhatabına aktardı.

İkilinin "son operasyonel olayları, güvenlik durumunu ve buna bağlı zorlukları" ele aldığı belirtildi.

10 binden fazla askerden oluşan UNIFIL'e en çok asker gönderen Avrupa ülkesi olan İtalya'da, İsrail'in son günlerde barış koruma misyonu üslerine ateş açması ve tanklarla baskın yapması tepki çekmişti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni "İsrail defalarca UNIFIL'deki İtalyan askerlerine güvenlik gerekçesiyle bazı güçlerini bölgeden çekmelerini tavsiye etti ama maalesef bu talep reddedildi." ifadelerini kullanmıştı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da saldırıyı "kabul edilemez" olarak niteleyerek, "İtalya ve BM, İsrail'den emir almaz." demişti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de "İsrail askerlerinin UNIFIL üslerine ateş açtığına dair kesin kanıtlar göz önünde bulundurularak" soruşturma başlatılması çağrısında bulunmuştu.

İsrail, UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, 10 Ekim'de, İsrail ordusunun, bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, 13 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etmişti.