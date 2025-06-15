İtalya, İsrail-İran Gerilimini Görüşüyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesinde İsrail- İran gerilimini ele aldığı bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İtalya ve Ürdün, çatışmanın tüm bölgeye yayılmasını önleyecek askeri operasyonlarda gerginliğin azaltılmasını hızlandırmak için İran ve İsrail hükümetleriyle görüşüyor. Bakan Tajani, Ürdünlü mevkidaşına, Ürdünlü yetkililerin operasyonları nedeniyle bölgede kalan İtalyan vatandaşlarına halihazırda sunduğu ve sunmaya devam edeceği yardım ve işbirliği için teşekkür etti." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Tajani'nin bölgedeki durumu yakından takip ettiği, İtalya'nın Tahran ve Tel Aviv büyükelçileriyle de sürekli temas halinde olduğu ve bölgedeki diplomatik misyonlarda çalışanlara hükümetin desteğini teyit ettiği bildirildi.

Bakan Tajani, dün parlamentonun dışişleri ve savunma komisyonunun ortak toplantısında da İsrail-İran geriliminde "askeri gerginliğin düşürülmesinden yana olduklarını" vurgulamıştı.

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken toplam sivil can kaybı da 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.