İtalya'nın yaklaşık 50 kentinde Filistin'e destek için yürüyüşler düzenlendi - Son Dakika
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İtalya'nın yaklaşık 50 kentinde Filistin'e destek için yürüyüşler düzenlendi

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İtalya'nın yaklaşık 50 kentinde binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki soykırımının sona ermesi ve Filistin'e destek talebiyle yürüdü. Roma'da Kolezyum önünden başlayan yürüyüşte göstericiler, DDL 1004 sayılı yasa tasarısını protesto etti ve 30 Ekim için genel grev çağrısı yaptı.

İtalya'nın birçok kentinde binlerce kişi, Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'deki soykırımının sona ermesi talebiyle meydanlara indi.

Ülke genelinde yaklaşık 50 kentte öğrenciler, bazı sendikalar ve Filistin destekçisi grupların organizasyonuyla Filistin'e destek yürüyüşleri yapıldı.

Başkent Roma'nın simge yapılarından Kolezyum önünde yağışlı havaya rağmen çok sayıda kişinin katılımıyla başlayan yürüyüş, akşam saatlerinde Sapienza Üniversitesi önüne kadar sürdü.

Göstericiler sık sık "Roma kimin tarafında durduğunu biliyor", "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail", "İsrail'in soykırımını durdurun", "Özgür Filistin" sloganları atarken "Soykırımın sonu, siyonizmin sonu demektir" yazılı pankart açtı.

Yürüyüş sırasında aynı zamanda, İtalyan parlamentosunda görüşülen ve kamuoyunda "antisemitizm yasa teklifi" olarak bilinen tartışmalı "DDL 1004" sayılı yasa tasarısı da protesto edilirken göstericiler, bu yasanın, İsrail'in eleştirilmesini engellemeyi savunduğunu belirtti.

Göstericiler, yürüyüşün son bölümünde 30 Ekim için genel grev çağrısı da yaptı.

Yürüyüşe katılan öğrencilerden Ian, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'i mümkün olduğunca savunmaya çalışmalıyız. Çünkü bir halk, kelimenin tam anlamıyla başka bir halka karşı soykırım ve imha politikası yürütüyor. Bu, haksızlık. Hiçbir yere varmayacak, anlamsız bir savaş." dedi.

Bir diğer katılımcı Martina da "Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Ne yazık ki yeterince dinlenmeyen, yaşadıkları gizlenen ve adeta üzeri örtülerek unutturulmaya çalışılan bir halkın sesinin duyulmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Gösteriye elinde Filistin bayrağıyla katılan İtalyan Filippo Toretta da soykırımın 3 yıl önce başlamadığını vurgulayarak "(Soykırım) Kesinlikle sona ermiş değil. Bu nedenle buradayız. Çünkü Filistin her gün acı çekmeye devam ediyor; insanlar açlıktan, susuzluktan ve özellikle de biz Avrupalıların, Amerikalılarla İsrail'e sağladığı bombalar nedeniyle ölmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Toretta, Avrupa'nın bu soykırıma karşı hiçbir şey yapmadığına işaret ederek şunları kaydetti:

"İnsanlığın yüz karası olan bu utanca karşı, soykırımın başlamasının üzerinden üç yıl geçmiş olsa da seferberliği sürdürmek gerekiyor. Bu, insanlığın yüz karasıdır. Çünkü Avrupa, hiçbir şey yapmadı, aksine ABD gibi suç ortağı oldu. Avrupa'nın soykırıma bu denli ortak olduğunun ortaya çıkması utanç verici. Ayrıca, Gazze'deki soykırımın yanı sıra Batı Şeria'da ve işgal altındaki Filistin'in geri kalanında sürdürülen apartheid rejimi de utanç verici. Siyonist oluşumun davranışlarından gerçekten tiksiniyoruz, bence doğru kelime, bu."

Toretta, bu kadar çok insanın yürüyüşe katılmasının da iyi bir şey olduğunu belirterek Filistin özgür olana kadar onu asla unutmamaları gerektiğini dile getirdi.

Yürüyüşe Romalı izci grubuyla katılan Martina da şunları söyledi:

"Filistin'de yaşananlara dair hassasiyet ve ilgi, biz gençlerden başlamalı. Hükümetimiz ve devletimiz net bir pozisyon almadığı ve özellikle kurumlar tarafından bu konu neredeyse hiç tartışılmadığı için bu tür bir davayı desteklemeye ve şu anda bu soykırımdan acı çeken insanları desteklememiz gerektiğine inanıyorum."

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü. Göstericiler, "Soykırıma, savaşa, siyonizme ve her türlü suç ortaklığına karşıyız" yazılı pankart açtı.

Bu arada, güneydeki Napoli kentindeki yürüyüşe İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de katıldığı bildirildi.

Kuzeydeki Torino kentinde ise Filistin destekçileri ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandığı basına yansıdı.

Kaynak: AA
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