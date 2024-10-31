İtalya, Ukrayna'da Çine Güvendi - Son Dakika
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İtalya, Ukrayna'da Çine Güvendi

İtalya, Rusya-Ukrayna Savaşı için Çin'in rolüne güvendiklerini belirtti.

31.10.2024 21:46
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İtalya'nın, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda adil bir çözüm konusunda "Çin'in rolüne ve ağırlığına" güvendiği bildirildi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Siyasi Büro Daimi Komitesi üyesi Li Şi ile Roma'da bakanlıkta görüştü.

Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Tajani'nin Çinli muhatabına, "Ukrayna'da adil ve müzakere yoluyla bir çözüme ulaşılmasında Çin'in rolüne ve belirleyici ağırlığına güveniyoruz." dediği kaydedildi.

Tajani'nin son dönemde Kuzey Kore'nin Rusya'nın yanında savaşması için asker gönderdiği iddialarına da değindiği aktarılan açıklamada, "Kuzey Kore'nin bölgesel ve küresel güvenliğe yönelik istikrarsızlaştırıcı girişimlerden caydırılmasında Pekin'in etkisinin de önemli olabileceğine" işaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede, ikili ticaretin büyümesi ve yeniden dengelenmesi, tarım-gıda sektörü ve yatırımlar bağlamında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesinin yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca bu görüşmenin, 2004'ten bu yana ikili ilişkilerin geliştirilmesi için referans oluşturan "Küresel Stratejik Ortaklığın" güçlendirilmesi ve güncellenmesi ortak hedefiyle, İtalya ve Çin arasındaki ilişkilere verilen yeni ivmenin bir parçası olduğunun altı çizildi.

İtalya, Çin'in modern İpek Yolu olarak anılan "Kuşak ve Yol Girişimi"ne 2019'da girmiş, istenilen etkiyi yaratmadığı gerekçesiyle Aralık 2023'te ayrılmıştı.

İtalyan hükümeti, "Kuşak ve Yol Girişimi"nden çıktığı tarihten bu yana Çin ile güçlü ticari ilişkisini farklı şekilde sürdürmek istediğini belirtiyordu. Bu bağlamda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 27-31 Temmuz tarihlerinde Çin'i ziyaret etmiş ve burada Çin ile işbirliğini "yeniden başlatmak" ve ilerletmek konusunda yeni yollar denemek amacıyla 3 yıllık eylem planı imzaladıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya, Ukrayna'da Çine Güvendi - Son Dakika

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