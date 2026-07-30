İtalyan Lisesi Müdürü \'İstenmeyen Kişi\' İlan Edildi

(İSTANBUL) - Tez-Koop-İş Sendikası, İstanbul Özel İtalyan Lisesi Müdürü Giuseppe Finocchiaro'nun "persona non grata", yani "istenmeyen kişi" ilan edildiğini açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, Tez-Koop-İş çatısı altında örgütlenen okul öğretmenlerinin 123 gün süren grevinin ardından kurumda baskı, tecrit ve mobbing uygulamalarının devam ettiği ileri sürüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arabuluculuğunda imzalanan mutabakata rağmen 10 öğretmenin iş sözleşmesinin feshedildiği belirtilen açıklamada, Okul Müdürü Giuseppe Finocchiaro ile Müdür Yardımcısı Nida İntiba'nın yöneticilik görevlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sona erdirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının talebi üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından Finocchiaro hakkında "persona non grata" kararı alındığı ifade edildi.