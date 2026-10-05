İTB seçiminde meslek komiteleri ve meclis için 19 sandıkta bin 500 üye oy veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İTB seçiminde meslek komiteleri ve meclis için 19 sandıkta bin 500 üye oy veriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İTB üyeleri, meslek komiteleri ve meclis asil ve yedek üyelerini belirlemek için Gaziemir Fuarİzmir'de oy veriyor. 19 sandıkta bin 500 üyenin oy kullanması beklenirken, Başkan Işınsu Kestelli yeniden aday olmama kararı verdi; yönetim kurulu seçimi 10 Ekim'de yapılacak.

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) üyeleri, meslek komiteleri ve meclis asil ve yedek üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) üyeleri, meslek komiteleri ve meclis asil ve yedek üyelerini belirlemek için Gaziemir Fuarİzmir'de seçim yaptı. Oy verme işleminin saat 17.00'de sona ereceği seçimlerde, 19 meslek grubunda, 19 sandıkta toplamda bin 500 üyenin oy kullanması bekleniyor.

Seçimde İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de Canlı Hayvanların Toptan Ticareti Meslek Grubu ve Sıvı ve Katı Yağların Toptan Ticareti Meslek Grubu için oyunu kullandı. Oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Kestelli, "Bugün İzmir Ticaret Borsası'nın köklü tarihine yakışır demokratik bir olgunlukla meslek komiteleri ve meclis üyelerimizi seçiyoruz. 17 yıldır büyük onur ve gururla yürüttüğüm Yönetim Kurulu Başkanlığı görevime yeniden aday olmama kararı verdim. Bugün belirlenen kadro, 10 Ekim'de yeni yönetim kurulu seçimlerinde borsamızın geleceğine temel taşını oluşturacaklar. Her şeyin iyi olacağını düşünüyorum. Seçim sürecinin ilk anından itibaren sergilenen centilmence, kurumumuza yakışan bir duruş var. Kazanan arkadaşlara, 'Hayırlı olsun' diyorum" dedi.

YÖNETİM KURULU 10 EKİM'DE BELİRLENECEK

İTB Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olan İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Canlı Hayvanların Toptan Ticareti Meslek Grubu'nda, bir diğer aday Tekstil Elyafı Vb. Toptan Ticareti Meslek Grubu Başkanı ve geçmiş dönem İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz de Tekstil Elyafı Vb. Toptan Ticareti Meslek Grubu'nda oy kullandı.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Birlik Genel Kurulu asil ve yedek delegeleri seçimleri ise 10 Ekim'de İZQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA
EkonomiGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
“Annem hasta“ deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu İşte sebebi "Annem hasta" deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu! İşte sebebi
41. kattan atlayarak canına kıydı Geride yürek burkan mesajlar kaldı 41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı
Herkes beğeniyor Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu Herkes beğeniyor! Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu
11:29
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
11:14
Öğrenciler için tasarlanan “Kurşun geçirmez“ çanta infial yarattı
Öğrenciler için tasarlanan "Kurşun geçirmez" çanta infial yarattı
11:02
Savunma sanayisinde tarihi imza 51 yıllık rekor kırıldı
Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı
10:43
Barış Alper’in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
10:37
Emekli maaşlarında zam hesabı netleşiyor İlk rakam ortaya çıktı
Emekli maaşlarında zam hesabı netleşiyor! İlk rakam ortaya çıktı
10:31
İspanya sandığa gidiyor Sanchez parlamentoyu feshetti
İspanya sandığa gidiyor! Sanchez parlamentoyu feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 11:38:02. #7.12#
SON DAKİKA: İTB seçiminde meslek komiteleri ve meclis için 19 sandıkta bin 500 üye oy veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei