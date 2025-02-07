İTÜ ile İŞKUR arasında \'İŞKUR Gençlik Programı\' protokolü imzalandı

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İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile İŞKUR arasında 'İŞKUR Gençlik Programı' protokolü imza töreninde konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, "Bizim yıllardır uyguladığımız ama kendi imkanlarımızla, finansal imkanlarımızla çok sınırlı kalan bir ortamda bizim için bir fırsat alanı oluşturacak. İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu programlardan en iyi şekilde faydalanıp sadece bunun maddi bir destek olarak değil öğrencilerimizin yetkinliklerinin geliştirilmesinde fırsat olarak kullanıp gelecek zaman dilimlerinde daha yetkin bireyler yetiştirme konusunda 250 yılı aşkın bir geçmişi olan İstanbul Teknik üniversitesi olan ekosistemi daha nitelikli yetkin bireyler, mezun mühendisler, mimarlar yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu üniversitelerinde okuyan öğrencilere müjde verdiği 'İŞKUR Gençlik Programı' kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile gençlere okudukları üniversitede çalışma imkanı sunulacak. Öğrencilerin eğitimlerine devam ederken iş hayatına hazırlanmalarını amaçlayan protokol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İpek Akın Karadayı ve İŞKUR İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Uğur Oto tarafından imzalandı.

'UZUN ZAMANDIR ARZU ETTİĞİMİZ BİR PROGRAMDI'

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında iş gücü uyuma yönelik olarak bizim için hem İstanbul Teknik Üniversitesi hem de diğer üniversiteler için önemli bir protokole imza atacağını belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. DR Hasan Mandal, "Uzun zamandır arzu ettiğimiz, beklediğimiz bir programdı. Öğrenci arkadaşlarımıza müfredat dahilinde akademik ortamda iyi bir eğitim ortamı sunmayı, iyi bir eğitim hizmeti sunmayı çalışıyoruz ama bu eğitimin bütünleştirici boyutu hem eğitim öğretim süreçlerin geliştirilmesinde hem araştırma süreçlerinde, etkinliklerin geliştirilmesinde hem girişimcilik süreçlerinin yetiştirilmesinde hem iletişim becerilerinin, sosyal becerilerinin geliştirilmesini hem de en önemlisi burası bir ekosistem dediğimiz. Öğrencilerimizi sürekli heyecanlandırmaya çalıştığımız ortamda sınırlı imkanlarımızla üniversitemiz olarak şimdi o sınırlı imkanlarımızı İŞKUR'un, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ilgili kuruluşu İŞKUR'un vasıtasıyla hem de iş gücüne uyumlaştırma kapsamında bir programa dahil olmuş olacağız. Gerçekten heyecan verici çünkü hem öğrencilerimizi hem maddi yönlü bir destek hem de kendilerine bireysel becerilerinin yetkinliklerinin gelişimi, geleceği, istihdamı için daha güvenli bir şekilde hazırlanması için çok önemli bir program olarak görüyorum. Konuşulan rakamlar Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu yüz bin gibi bir sayı. Üniversitemize bin 204 gibi bir sayı. İlerleyen zamanlarda bu sayı tekrar gündeme gelecek. 10 ay süreyle öğrenci arkadaşlarımızın ayda 14 gün gibi bir zaman dilim içinde çalışabilme imkanı olabileceği bir programda bunun aylık öğrencilerimize geri dönüşüm yaklaşık 15 bin lira olacak. Bu bir çalışma değil öğrencilerimiz hem kendi bireysel sürecini geliştirirken hem de bu süreçte maddi bir destek sağlamış olacaklar. Bizim çok arzu ettiğimiz eğitim öğretim becerilerini, eğitimi öğretim odaklı, araştırma odaklı, girişimcilik odaklı, sosyal becerilerinin geliştirilmesinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda kendileri becerilerini geliştirirken de birtakım programının gerektirdiği eğitimleri de alacaklar. Birebir stajyerlik diyebiliriz. Bizim yıllardır uyguladığımız ama kendi imkanlarımızla finansal imkanlarımızla çok sınırlı kalan bir ortamda bizim için bir fırsat alanı oluşturacak. İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu programlardan en iyi şekilde faydalanıp sadece bunun maddi bir destek olarak değil öğrencilerimizin yetkinliklerinin geliştirilmesinde fırsat olarak kullanıp gelecek zaman dilimlerinde daha yetkin bireyler yetiştirme konusunda 250 yılı aşkın bir geçmişi olan İstanbul Teknik üniversitesi olan ekosistemi daha nitelikli yetkin bireyler mezun mühendisle, mimarlar yetiştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'İŞ HAYATINA HAZIRLAMAYA YÖNELİK AKTİF BİR EĞİTİM PROGRAM'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, "Ben de eski bir İstanbul Teknik Üniversitesi mensubu olarak protokolde yer almaktan çok memnuniyet duyuyorum. İşgücü uyum programı kapsamında ve İŞKUR gençlik programı içerisinde öğrencilerimizi iş hayatına hazırlamaya yönelik aktif bir eğitim program. Bu program kapsamında üniversitenin ihtiyaç duyduğu özellikle eğitim araştırma ve benzeri faaliyetlerinde öğrencilerin de kendilerini geliştirmesi ve gelecekte hem özel sektörün hem kamunun hem akademinin ihtiyaçlarını en güzel şekilde cevap vermelerine yardımcı olacak bir aktif eğitim programı. Bu programın içerisinde uygulamalı olarak eğitim araştırma faaliyetlerinde yardımcı olmak, destek vermek olduğu gibi ayrıca çeşitli eğitim programları da var. Bunun yanı sıra genel olarak sosyal beceriler diyebileceğimiz eğitimler var. Bu kapsamda hem uygulama aşamasında hem özellikle programın ilk döneminde hayata geçirilmesi aşamasında, üniversitelerimizin katkısı ve orada elde edilecek tecrübe bundan sonraki dönemdeki uygulamalara da ışık tutacaktır diye ümit ediyorum ve bu vesileyle de İstanbul'daki bu programı ilk protokol olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞKUR KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE GÜNLÜK 1083 LİRA ÖDEME YAPILACAK

İŞKUR İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Uğur Oto, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın hafta içerisinde açıkladıkları program kapsamında önceden çalışılmış ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğümüz tarafından ortaya konmuş bir program ve şu anda da İTÜ'de lansmanını yapıyoruz. İstanbul'da 11 devlet üniversitemiz de aynı anda şu anda sözleşmelerimiz imzalanıyor. 10 bin civarında kontenjanla Türkiye genelinde de ilk etapta yüz bin kontenjanla bu programı başlatacağız. İkinci dönem itibariyle de yüz bin kontenjanla daha yıl sonuna kadar iki yüz bin olmak üzere ulusal istihdam stratejisi kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi 1 milyon hedefimiz var. Burada üniversite öğrencilerimiz hafta da 3 gün olmak üzere ayda uygun olacakları ders programlarına göre 1 gün ve 14 gün arasında programa katılım sergileyecekler. Burada da günlük bin 83 lira ödeme yapılacak. Tamamı İŞKUR tarafından karşılanacak. Bin 83 lirayla birlikte de iş ve meslek hastalığı sağlığı sigortaları tarafından karşılanacak. Bu program kapsamında üniversitelerinde kendi eğitimleriyle, kendi eğitim gördükleri mekanda bu program kapsamında geleceğe hazırlanacak şekilde çalışma hayatına kazandırılmasını umut ediyoruz. Aynı zamanda üniversitelerimizle birlikte farklı eğitimler verilecek. Bunlar finansal okur yazarlık, bağımlılıkla mücadele, stres yönetimi, etkili iletişim, geleceğe hazırlama konusunda yine bizim iş kulüpleri aracılığıyla sunduğumuz iş arama becerileri eğitimlerimiz var. Üniversitelerinden aldıkları eğitimle, bizim bu programda almış oldukları eğitimle birlikte mezun olarak çalışma hayatına kazandırılmasını umuyoruz" dedi.