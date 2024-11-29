İvrindi'de 100. Yıl Ormanı Dikim Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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İvrindi'de 100. Yıl Ormanı Dikim Şenliği Düzenlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 100. Yıl Ormanı Dikim Şenliği'nde 100 bin fidan toprakla buluştu. Etkinlikte, çevre bilinci ve doğa sevgisi vurgulandı.

29.11.2024 19:05
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi Belediyesi, İvrindi Orman İşletme Müdürlüğü ve ÇEKÜL Vakfı iş birliğinde İvrindi Kocaeli Köyü mevkiinde düzenlenen 100. Yıl Ormanı Dikim Şenliği'nde fidanlar toprakla buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bundan sonra da hep birlikte doğamıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirerek çevremizi daha da güzelleştireceğimize inanıyor ve bunu temenni ediyorum" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında başlatılan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi Belediyesi, İvrindi Orman İşletme Müdürlüğü ile Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) iş birliğinde düzenlenen 100. Yıl Ormanı Dikim Şenliği'ndeki dikim sahasına öğrenciler tarafından fidanlar dikildi. 100 bin fidanı toprakla buluşturmak için yola çıkan ÇEKÜL Vakfı, bu çalışmayla çocuklara da çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor.

İvrindi Kocaeli Köyü mevkiinde düzenlenen programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, İvrindi Kaymakamı Faruk Atar, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, İvrindi Orman İşletme Müdürlüğü, İvrindi İlçe Jandarma Komutanlığı, çevreciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İvrindi Kaymakamı Faruk Atar ve İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta'nın konuşmasının ardından minik öğrenci Ada Deniz Yılmaz doğanın önemi üzerine konuşma gerçekleştirdi.

"Kentimizin doğal yaşamına sahip çıkmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Kaz dağları gibi dünyada eşine az rastlanır doğal güzelliklere sahip Balıkesir'imizde ekosistemimizi zenginleştirmek, kentimizin doğal yaşamına sahip çıkmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan sonra da hep birlikte doğamıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirerek çevremizi daha da güzelleştireceğimize inanıyor ve bunu temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin bir asırlık tarihine yakışır bir şekilde başlattığımız 100. Yıl Ormanı kampanyasının Balıkesir'imize ve doğal yaşamımıza faydalı olmasını diliyor, katılım sağlayan tüm konuklara saygı ve sevgimi iletiyorum" dedi.

"Balıkesir'in benim için anlamı çok fazla"

Balıkesir'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Genel Sekreteri Ilgın Sözen ise "Biz yola çıkarken Cumhuriyetin 100'üncü yılı için yola çıktık. Balıkesir'in bizdeki önemi çok büyük, çünkü burada biri Bandırma biri İvrindi'de 50'şer bin ağaç dikerek toplam hedefimiz olan 100 bin ağaca ulaştık. Bunun gururunu yaşıyoruz. Balıkesir'in benim için anlamı çok fazla, çünkü gerçekten Ahmet Başkanımızın bizde çok özel bir yeri var. Geçekten çok istekli, çok çalışkan ve çok vizyoner bir başkan. Burada olmamızda sunduğu değerli katkılar nedeniyle kendisine gönülden teşekkürlerimi sunmak isterim" diye konuştu.

"Doğaya verilen bir tane ağaç bile ne kadar önem kazandırıyor?"

Programda doğanın önemi üzerine bir konuşma yapan minik öğrencilerden Ada Deniz Yılmaz da "Bugün burada doğamıza en az bir tane daha katkı kazandırmak için olsa da burada toplanmış bulunmaktayız. Size soruyorum; doğaya verilen bir tane ağaç bile ne kadar önem kazandırıyor? İşte bu sorunun da bir cevabı olması lazım.Çünkü doğamızda küresel ısınma da başlıyor ve bazı motor egzozları yüzünden bu yeşillik alanlar kayboluyor ve oksijenimiz azalıyor. Bu yüzden bir tane bile ağaç diksek, katkıda bulunsak bile bunun bizim için çok değerli bir yanı olması lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İvrindi'de 100. Yıl Ormanı Dikim Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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