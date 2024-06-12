İYİ Parti Bakırköy İlçe Örgütü'nde Toplu İstifa - Son Dakika
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İYİ Parti Bakırköy İlçe Örgütü'nde Toplu İstifa

İYİ Parti Bakırköy İlçe Örgütü'nde 40 kişi istifa etti. İstifa edenler arasında İlçe Başkanı Çağlar Derin de bulunuyor. İstifa edenler CHP'ye üye oldu ve rozetlerini CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik taktı. Çelik, birlikte mücadele edeceklerini belirtti. CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan ise bu durumu bir eve dönüş hikayesi olarak adlandırdı.

12.06.2024 20:06
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ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İYİ Parti Bakırköy İlçe Örgütü'nde toplu istifa yaşandı. İlçe Başkanı Çağlar Derin'in de aralarında olduğu 40 kişi, CHP'ye geçti. Rozetlerini törenle CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik taktı.

İYİ Parti'nin Bakırköy İlçe Örgütü'nde 40 kişi istifa etti. İstifa edenlerin arasında İlçe Başkanı Çağlar Derin, İlçe Muhasibi Ömer Acar, Teşkilat Başkanı Bilgehan Selimoğlu, Kadın Politikaları İlçe Başkan Yardımcısı Hediye Soyyiğit ve Gençlik Kolları Başkanı Yiğit Efe Yöndem de yer aldı.

İstifa edenler, CHP'ye üye olma kararı aldı. Yeni üyeler için CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'nda bugün tören düzenlendi. Rozetleri CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan taktı.

Çelik: Bir arada mücadele edeceğiz

Özgür Çelik, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"2017 referandumundan bu yana bir biçimiyle yan yana durmayı başarabilmiş herkes 2023 seçimlerinden sonuç aldı. Bu yönüyle farklı siyasi partilerde siyaset yapmış olsak da aslında hedefimiz ve mücadelemiz ortaktı. Birlikte 2024'te yerel yönetimlerde başarı elde edip, yeniden bu topraklara umut tohumlarını ekip belki bir erken seçimle, belki 2028'de Türkiye'nin demokrasi mücadelesini yeniden birlikte vermek. Cumhuriyetimizi yeniden demokratik bir cumhuriyet haline getirmek hepimizin ortak mücadelesiydi. Ayrı ayrı alanlarda olsak da bugün artık bir arada mücadeleye devam edeceğiz. Kıymetli başkanıma ve heyetine teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Yolunuz açık olsun diyorum."

Arslan: Bu bir eve dönüş hikayesi

Gizem Başaran Arslan da "2023 yılında güzel bir ittifak yaptık, sonucu istediğimiz gibi olmasa da güzel dostluklar kazandık. Bugün geldiğimiz nokta, o gün farklı iki parti çatısı altında ittifakta olmamıza rağmen bugün artık tek çatı altında, ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'de siyaset yapacağız. Kıymetli İlçe Başkanım Çağlar Bey olmak üzere dostlarımızın CHP'ye katılıyorlar. Ben bunu bir eve dönüş hikayesi olarak adlandırıyorum. CHP bizim atalarımızın partisi. Dolayısıyla CHP'ye katılan dostlarımıza hepiniz hoş geldiniz diyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Bakırköy İlçe Örgütü'nde Toplu İstifa - Son Dakika

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