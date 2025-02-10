İYİ Parti'den Bağ-Kurluların Emeklilik Prim Gün Sayısı Hakkında Eleştiri - Son Dakika
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İYİ Parti'den Bağ-Kurluların Emeklilik Prim Gün Sayısı Hakkında Eleştiri

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağ-Kurluların prim-gün sayısını 7 bin 200 güne düşüreceğini açıklamasını hatırlatarak, SSK'lı işçilerle Bağ-Kurlular arasındaki emeklilik prim-gün sayısı eşitsizliğine dikkat çekti. Olgun, esnafın emeklilik hakkı için beklemek zorunda olmadığını belirterek, hükümetin verdiği sözleri yerine getirmesini istedi.

10.02.2025 13:49
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te yaptığı konuşmasında, Bağ-Kurluların prim-gün sayısını 7 bin 200 güne düşürecekleri söylemini hatırlatarak, "SSK'lı işçi 7 bin 200 günle emekli oluyorsa, Bağ-Kurlu esnaf neden 9 bin gün çalışmak zorunda" diye sordu.

Olgun, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile SSK'lı işçilerle Bağ-Kurluların emekli olma prim-gün sayılarındaki eşitsizliğe dikkat çekti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Olgun, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, 2023'te, 'Bağ-Kurluların prim-gün sayısını 9 bin günden 7 bin 200 güne düşüreceğiz' diyerek müjde verdi. Tarih verdiler, umut sattılar. Ama ne oldu? Henüz ortada ne bir yasa var, ne bir somut adım... Esnafımız, sabahın köründe kepengini açıyor, gece yarısına kadar alın teri döküyor, vergi veriyor, istihdam yaratıyor. Ama emeklilik hakkı geldiğinde devlet ona sırtını dönüyor. SSK'lı işçi, 7 bin 200 günle emekli oluyorsa, Bağ-Kur'lu esnaf neden 9 bin gün çalışmak zorunda? Esnafın suçu ne?

"Esnafın iki yıl daha bekleyecek hali mi kaldı"

Buradan, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na ve Meclis'teki tüm vekillere sesleniyorum, söz verdiniz, gereğini yapın. Bu düzenleme, orta vadeli plana alınmış. İki yıl içinde çıkarılacakmış. Esnafın iki yıl daha bekleyecek hali mi kaldı? İYİ Parti olarak destek vermeye hazırız. Ama oyalama, kandırma yok. Laf değil, icraat istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti, Ekonomi, Güncel, Ssk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti'den Bağ-Kurluların Emeklilik Prim Gün Sayısı Hakkında Eleştiri - Son Dakika

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