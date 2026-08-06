İYİ Parti'den Çerçeve Yasaya Anayasa Komisyonu Başvurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Parti'den Çerçeve Yasaya Anayasa Komisyonu Başvurusu

İYİ Parti\'den Çerçeve Yasaya Anayasa Komisyonu Başvurusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti, 'çerçeve yasa' olarak bilinen düzenlemenin Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesini istedi.

(ANKARA) - İYİ Parti, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" olarak sunulan ve kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen düzenlemenin Anayasa Komisyonunda görüşülmesi için başvuruda bulundu. Başvuruda, teklifin temel anayasal ilkeler yönünden ciddi aykırılıklar içerdiği savunuldu.

İYİ Parti milletvekilleri, TBMM Başkanlığınca 2/3793 esas numarasıyla Adalet Komisyonuna havale edilen "çerçeve yasa" teklifine ilişkin Anayasa Komisyonu Başkanlığına başvurdu.

Başvuruda, TBMM İçtüzüğü'nün 34'üncü maddesi uyarınca Anayasa Komisyonunun teklifin kendisine havale edilmesini talep etmesi ve bu gündemle ivedilikle toplantıya çağrılması istendi.

Teklifin, Anayasa'nın başta 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 36 ve 138'inci maddeleri olmak üzere Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, milli egemenlik, hukuk devleti ile Anayasa'nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkeleri yönünden ciddi aykırılıklar içerdiği ileri sürüldü.

Anayasa Komisyonunun TBMM'nin anayasal denetim görevini yerine getiren ihtisas komisyonu olduğu belirtilen başvuruda, teklifin Anayasa'ya uygunluğunun bütün yönleriyle değerlendirilmesi ve komisyon görüşünün ayrıntılı gerekçelerle rapora yansıtılması talep edildi.

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti'den Çerçeve Yasaya Anayasa Komisyonu Başvurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı

16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:13
Fenerbahçe’den Lukaku bombası
Fenerbahçe'den Lukaku bombası
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 19:45:49. #7.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti'den Çerçeve Yasaya Anayasa Komisyonu Başvurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.