İYİ Parti'den Marş Tepkisi

(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Türk Milli Takımları'na ait resmi sosyal medya hesabından AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan marşın paylaşılmasına tepki göstererek, "Ay-yıldızlı forma, kimsenin koltuğunu korumak ya da bir yerlere mesaj vermek için kullanacağı bir aparat değildir. Sizin gibilere rağmen ay-yıldızlı takımımızla gurur duyacağımıza eminiz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Türk Milli Takımları'na ait resmi sosyal medya hesabından AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan marşın paylaşılmasına tepki gösterdi. Kavuncu, sosyal medya hesabından Türk Milli Takımları'na ait resmi sosyal medya paylaşımını alıntılayarak şunları kaydetti:

"Tarihimizdeki en önemli turnuvalardan birinin hemen öncesinde, ay-yıldızlı formaya siyaset bulaştırmak, en başta o formayı terleten futbolcularımıza büyük hakarettir. Ay-yıldızlı forma, kimsenin koltuğunu korumak ya da bir yerlere mesaj vermek için kullanacağı bir aparat değildir."

Türk futbolunun nasıl geliştirileceğinin, tartışmaların nasıl sona erdirileceğinin ve en önemlisi Dünya Kupası sürecinde başarı yollarının aranması gerekirken her yere siyaset bulaştıran zihniyet milli birliğimizi de hedef alıyor. Sizin gibilere rağmen ay-yıldızlı takımımızla gurur duyacağımıza eminiz."