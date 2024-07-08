İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Emekli Aylıklarına Zam Yapılması İçin İktidara Çağrıda Bulundu

Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iktidara emekli aylıklarına zam yapılması için çağrıda bulunarak "İYİ Parti olarak bu konuda yapılacak düzenlemeye tam destek vermeye hazırız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iktidara emekli aylıklarına zam yapılması için çağrıda bulundu. Dervişoğlu'nun açıklaması şöyle:

"İktidara çağrımdır; Emeklilerimizi yeterince mağdur ettiniz. Ancak en düşük emekli aylığı alan milyonlarca vatandaşımızı "Kök maaş" illüzyonu ile açlığa mahkum ettiniz. Bu mağduriyeti bir nebze hafifletmek için bir adım atmaya, ilave iyileştirme yapmaya mecbursunuz. İYİ Parti olarak bu konuda yapılacak düzenlemeye tam destek vermeye hazırız."