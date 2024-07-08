İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Emekli Aylıklarına Zam Yapılması İçin İktidara Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Emekli Aylıklarına Zam Yapılması İçin İktidara Çağrıda Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, emekli aylıklarına zam yapılması için iktidara çağrıda bulunarak, düzenlemeye tam destek vereceklerini belirtti. Dervişoğlu, en düşük emekli aylığı alan milyonlarca vatandaşın açlıkla mücadele ettiğini ve bu mağduriyetin hafifletilmesi için adım atılması gerektiğini vurguladı.

08.07.2024 20:11
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iktidara emekli aylıklarına zam yapılması için çağrıda bulunarak "İYİ Parti olarak bu konuda yapılacak düzenlemeye tam destek vermeye hazırız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iktidara emekli aylıklarına zam yapılması için çağrıda bulundu. Dervişoğlu'nun açıklaması şöyle:

"İktidara çağrımdır; Emeklilerimizi yeterince mağdur ettiniz. Ancak en düşük emekli aylığı alan milyonlarca vatandaşımızı "Kök maaş" illüzyonu ile açlığa mahkum ettiniz. Bu mağduriyeti bir nebze hafifletmek için bir adım atmaya, ilave iyileştirme yapmaya mecbursunuz. İYİ Parti olarak bu konuda yapılacak düzenlemeye tam destek vermeye hazırız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Emekli Aylıklarına Zam Yapılması İçin İktidara Çağrıda Bulundu - Son Dakika

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