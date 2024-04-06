İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, genel başkanlık için adaylığını açıkladı - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, genel başkanlık için adaylığını açıkladı

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli kongrede İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Akalın, 8 Nisan'da partisinin genel merkezinde adaylığını ilan edeceğini belirterek '100 yıl sonra yeniden Türk yurtseverlerini, Cumhuriyet'i kuran ana fikri iktidar yapmaya geliyoruz' dedi.

06.04.2024 21:50  Güncelleme: 22:15
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İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli kongrede İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Akalın, 8 Nisan'da partisinin genel merkezinde adaylığını ilan edeceğini ifade ederek "100 yıl sonra yeniden Türk yurtseverlerini, Cumhuriyet'i kuran ana fikri iktidar yapmaya geliyoruz" dedi.

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, partisinin 27 Nisan'da yapacağı olağanüstü seçimli kongrede genel başkan adayı olduğunu duyurdu. Akalın, konuya ilişkin bugün sosyal medya hesabı x'ten açıklama yaptı.

"İYİ Parti liderin değil, milletin partisidir. 100 yıl sonra yeniden Türk milliyetçilerini iktidar yapmaya, yeniden Türk Çağını başlatmaya geliyoruz" mesajı ile paylaştığı videoda özetle şunları söyledi:

"100 YIL SONRA YENİDEN TÜRK YURTSEVERLERİNİ, CUMHURİYETİ KURAN ANA FİKRİ İKTİDAR YAPMAYA GELİYORUZ"

"İYİ Parti Cumhuriyet tarihinin gördüğü en ceberut iktidarın Türkiye'yi ve Türk milletini maruz bıraktığı yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları ortadan kaldırmak, tek adam rejimini aşmak için hayatını, işini ve geçmiş mensubiyetlerini bir kenara bırakan cesur vatanseverler tarafından kurulmuştur. İYİ Parti istikbalini şahısların akıbetine bağlamış bir lider partisi değil, Türk milliyetçilerinin devlet yönetme arzusunu temsil eden büyük Türk milletinin partisidir. Bu siyasi hareketin müktesebatının, aklının hiçe sayılarak tutarsız ve duygusal kararlarla yönetilmesi karşı karşıya kaldığımız bu büyük ağır yenilginin en büyük sebebidir. Bu siyasi harekete emek vermiş, haksızlığa uğramış ama yine de yılmadan mücadele etmiş dava arkadaşlarımızın ödedikleri bedellerin farkındayım. Haklarını teslim etmeye, emeklerinin karşılığını vermeye, veremediklerimizle de helalleşmeye geliyoruz. 100 yıl sonra yeniden Türk yurtseverlerini, Cumhuriyet'i kuran ana fikri iktidar yapmaya geliyoruz. Tüm dava arkadaşlarımızı 8 Nisan Pazartesi günü saat 13.00'de genel merkezimizde yapacağım basın açıklamasına davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, genel başkanlık için adaylığını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, genel başkanlık için adaylığını açıkladı - Son Dakika
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