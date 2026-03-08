İYİ Parti Kadın Hakları İçin Söz Verdi - Son Dakika
İYİ Parti Kadın Hakları İçin Söz Verdi

İYİ Parti Kadın Hakları İçin Söz Verdi
08.03.2026 12:41
Ofluoğlu, kadınların eşit haklara sahip olduğu bir Türkiye inşa edeceklerini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, "Kadınların korkmadan yaşayabildiği, eşit haklara sahip olduğu, emeğinin karşılığını aldığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. İYİ Parti olarak söz veriyoruz." dedi.

Ofluoğlu, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart'ın, kadınların yüz yıllardır süren hak mücadelesinin, adalet arayışının ve eşit yurttaşlık talebinin sembolü olduğunu belirtti.

Türkiye'de kadınların, yaşamın birçok alanında eşitsizliklerle karşı karşıya olduğuna işaret eden Ofluoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının, kadınların korunmasına yönelik en önemli uluslararası mekanizmalardan birinin ortadan kaldırılmasına neden olduğunu söyledi.

Ofluoğlu, TBMM'de kadın temsil oranının hala yüzde 19'u geçemediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kadınların eşit olmadığı bir toplumda demokrasi güçlü olamaz. Kadınların güvende olmadığı bir ülkede özgürlükten söz edilemez. Bugün kutlama günü değil, bizim için bir sorumluluk günüdür. Kadınların korkmadan yaşayabildiği, eşit haklara sahip olduğu, emeğinin karşılığını aldığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. İYİ Parti olarak söz veriyoruz. Kadınların sesi olmaya, adalet talebini büyütmeye ve eşitlik mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü kadınların mücadelesi yalnızca kadınların değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğinin mücadelesidir."

Kaynak: AA

İYİ Parti Kadın Hakları İçin Söz Verdi

SON DAKİKA: İYİ Parti Kadın Hakları İçin Söz Verdi - Son Dakika
