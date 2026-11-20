(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na HGS açıklaması üzerinden bir dizi soru yöneltti. Kavuncu, "Bu meseleyi de sonuna kadar takip edeceğiz. Merak etmeyin" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, X hesabından yaptığı paylaşımla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun HGS açıklamasına yanıt verdi. Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm geçişlerin yüzde 0,43'ü diye küçümsediğiniz oranın karşılığı ne biliyor musunuz? Sadece 2025'teki toplam HGS kullanımı 585 milyon. Bunun yüzde 0,43'ü 2,5 milyon. Türkiye genelinde KGM ve KÖİ projelerindeki otoyol ve köprü geçişlerinin sayısı 1,12 milyar. Bunun yüzde 0,43'ü ise 4,8 milyon. Şayet kastınız bunlarsa yine ciddi sayıda icra takibine konu dosya ortaya çıkıyor. Lütfen şunları açıklayın: Tüm geçişlerden kastınız hangi tarih aralığı? HGS kaynaklı icra takibine konu edilen toplam dosya sayısı kaç? Bu takiplerden etkilenen tekilleştirilmiş vatandaş ve araç sayısı kaç? İcra takibine konu olan toplam alacak miktarı nedir?

Bir de geleceğe dair vaatlerde bulunuyorsunuz. Peki, bugüne kadar yaşanan sorun ve sorumlular hakkında bir soruşturma başlatıldı mı? HGS'de sistemin başından sonuna kadar vatandaşı mağdur eden bir yapılanma söz konusu mu? İcra takiplerini yürüten avukatlar hangi kriterlere göre seçiliyor, neden bunların bir kısmının siyasi bağlantısı var? Bundan sonraki süreçte denetimler nasıl yapılacak, etkin bir denetim mekanizmasını nasıl kuracaksınız? Bu işi soğumaya bırakıp her şeyin aynı düzende devam edeceğini sanan birileri varsa yanılıyorlar. Bu meseleyi de sonuna kadar takip edeceğiz. Merak etmeyin. GSM operatörlerinin keyfi fiyat uygulamasını da gündeme alacağız."