İYİ Parti Sözcüsü: Kayda değer bir kaybımız olmadı

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, partisinde bazı istifalar yaşansa da yeni üye katılımlarının da olduğunu belirterek, "Bunları bir bütün içinde değerlendirdiğimizde kayda değer bir kaybımız olmadı." dedi.

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'na 21. ölüm yılında rahmet diledi ve partisinin bu tür suikastların karşısında olduğunu belirtti.

Asgari Ücret Komisyonu'nun bugün ikinci toplantısını yaptığını anımsatan Zorlu, kendilerinin 2024 yılı net asgari ücreti için tekliflerinin yılın ilk yarısı için en az 17 bin, ikinci yarısında en az 20 bin 500 lira olduğunu belirtti.

Zorlu, "Ancak yaşam maliyeti o kadar yükseldi ki bu miktarlar da büyük haneler için bir anlam ifade etmeyebiliyor. Diğer taraftan, düşüyor dense de hala yüksek olan enflasyon nedeniyle birkaç ay sonra zammın bir anlamının kalmadığını konuşacağız." diye konuştu.

"Kayda değer bir kaybımız olmadı"

Konuşmalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zorlu, İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu ve bazı üyeler ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 meclis üyesinin partiden istifasına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Partimize yönelik çok ciddi manipülatif, bütünleşik, yer yer planlı bir saldırı olduğunu ifade etmek istiyorum. Diyarbakır'da 11 bin 179 kayıtlı üyemiz vardı. Son bir haftada 575 üye istifası gerçekleşti. Ama şu teknik detayı da bilmenizi isterim bu üye sayımıza karşın son seçimde orada 20 bin oy aldık."

Zorlu, ülke genelinde 617 binin üzerinde üyeleri bulunduğunu bildirerek, "Son 10 gün içerisinde bir kısım istifalar yaşandı bu söylediğim ölçekteki oran üzerinden ama bize yeni üye katılımları da oldu. Bunları bir bütün içinde değerlendirdiğimizde kayda değer bir kaybımız olmadı." dedi.

"Bunun adı operasyon siyasetidir"

Zorlu, partilerinden istifa edenler arasında yer alan bir kişiye ilişkin şu iddialarda bulundu:

"Bugün İstanbul dışında yakın bir ilin bir Belediye Meclis üyemizi arıyor. Diyor ki 'Biz bu akşam bir televizyon kanalında bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi Meclis üyeleri olarak ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin' ve Cumhuriyet Halk Partili bir başka kişinin ismini vererek 'Size onunla bir görüşme ayarlayalım hemen' diyor. Bunun adı operasyon siyasetidir."

Zorlu, bir başka soru üzerine Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde aday belirlemenin özel bir çalışmayı gerektirdiğini, olgunlaştığında paylaşacaklarını söyledi.

"Bu arkadaşlarımızın bazıları acaba hangi görevlere talip olacaklar"

İstifaların parti içinde çözülüşe sebep olup olmayacağını sorusu üzerine Zorlu, istifayı bir tercih olarak değerlendirdiklerini, ancak partilerine yakışmayacak şekilde farklı yollarla partiye zarar vermeye çalışan anlayışa karşı olduklarını dile getirdi. Zorlu, "Seçim sürecinde hep birlikte göreceğiz bu arkadaşlarımızın bazıları acaba ilerde hangi görevlere talip olacaklar, bunları da milletimizin takdirine sunuyorum." diye konuştu.

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok'un ardından başka görev değişikliği olup olmayacağı sorusuna Zorlu, "Başkanlık Divanımız, Genel Başkanımız tüzüğümüzün verdiği yetki çerçevesinde bu süreçte çalışma arkadaşlarını belirliyor. Dolayısıyla Sayın Üçok, Başkanlık Divanı üyesi değil, Genel İdare Kurulu üyesi olarak görevine devam edecek. Bunu farklı süreçlere çekmek doğru değil." yanıtını verdi.