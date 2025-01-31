Kastamonu'nun Devrekani ve Seydiler ilçelerinde izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı belirlenen alanlara operasyon düzenledi.
Devrekani'de M.C. ve U.D, Seydiler'de ise H.H, İ.Ç. ve F.D. izinsiz kazı yaparken yakalandı.
Arazide yapılan aramada, kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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