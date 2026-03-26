İzinsiz Sermaye Piyasası Operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde izinsiz sermaye piyasası faaliyeti gerçekleştirenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin banka hesaplarını kullandırmak suretiyle, "hotforex", "hfm-trade" ve "hftrade" uzantılı internet siteleri üzerinden "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına, 3'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin banka hesaplarını kullandırmak suretiyle, "hotforex", "hfm-trade" ve "hftrade" uzantılı internet siteleri üzerinden "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" yürüten zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etmişti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul, Ankara ve Muğla'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 zanlıyı gözaltına almıştı.