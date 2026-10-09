İzmir Bayraklı soruşturmasında Sandal'ın da olduğu 43 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Bayraklı soruşturmasında Sandal'ın da olduğu 43 zanlı adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Bayraklı Belediyesine yönelik soruşturmada 47 şüpheliden 4'ü serbest bırakıldı, eski Başkan Sandal dahil 43 zanlı adliyeye sevk edildi. Mali incelemelerde 2023-2024'te 20 milyon 85 bin 188 lira 5 kuruş kamu zararı, 4 milyon 625 bin 400 lira rüşvet tespit edildi.

İzmir'de Bayraklı Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 43 zanlı adliyeye sevk edildi.

Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın elebaşılığında hareket ettiği öne sürülen yapılanmaya yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Y. Sandal, eski CHP Bayraklı İlçe Başkanı ve belediye çalışanı D.G, eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi M.C.S, Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü H.C.Ö, İzmir Büyükşehir Belediyesinde şube müdürü olarak görev yapan A.A. ve O.Ç.Ş. ile eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U'nun da olduğu 43 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyondan

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sayıştayın 2025'te belediye iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik mali denetimde 2024 yılındaki bazı ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönünde tespitlerde bulunduğu, bunların raporlarla da teyit edilmesi üzerine soruşturmanın derinleştirildiği belirtilmişti.

BAYBEL AŞ tarafından gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle irtibatlı olduğu, bazı hizmetlerin kağıt üzerinde alınmış gibi gösterildiği veya eksik gerçekleştirildiği, tekliflerin çoğunlukla aynı firmalardan alındığı, hak ediş ödemelerinin ardından paraların firmalar arasında paylaştırıldığı ifade edilmişti.

Yine BAYBEL AŞ tarafından firmalara yapılan bazı ödemelerin daha sonra eski BAYBEL Yönetim Kurulu Başkanı B.U. ve kardeşi H.U. ile eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın oğlu Y. Sandal'ın hesaplarına aktarıldığı tespit edilmişti.

Mali incelemelerde usulsüz iş ve işlemler nedeniyle 2023-2024 yıllarında toplam 20 milyon 85 bin 188 lira 5 kuruş kamu zararına neden olunduğu, ayrıca doğrudan temin yoluyla iş alan firma sahipleri tarafından Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 lira rüşvet niteliğinde para gönderildiği belirlenmişti.

Tespitler üzerine eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın elebaşılığında hareket ettiği öne sürülen yapılanmaya yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan operasyonda 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince, İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da düzenlenen operasyonda aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Y. Sandal, eski CHP Bayraklı İlçe Başkanı ve belediye çalışanı D.G, eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi M.C.S, Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü H.C.Ö, İzmir Büyükşehir Belediyesinde şube müdürü olarak görev yapan A.A. ve O.Ç.Ş. ile eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U'nun da bulunduğu 47 şüpheli gözaltına alınmış, şüpheli F.F'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA
3. SayfaGüncelİzmirKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Güreş ringinde korkunç ölüm Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı Güreş ringinde korkunç ölüm! Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı
Acun Ilıcalı’nın siyah tişört sayısı 1200’e ulaştı, eşi isyan etti Acun Ilıcalı'nın siyah tişört sayısı 1200'e ulaştı, eşi isyan etti
Bursa’da 1 kişinin öldüğü tünel kazasında yeni görüntüler Bursa'da 1 kişinin öldüğü tünel kazasında yeni görüntüler
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
09:17
Kerem Demirbay’dan Galatasaray’ı karıştıran sözler: Her yer çok büyük patlar
Kerem Demirbay'dan Galatasaray'ı karıştıran sözler: Her yer çok büyük patlar
09:11
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde Çuvalla parayı verip alacak
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak
09:03
TFF’de kritik zirve İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu
TFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu
08:30
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor
TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
07:14
Pakistan savaşa dahil oldu Jetler havalanıp bomba yağdırdı
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı
06:40
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 09:34:48. #.0.3#
SON DAKİKA: İzmir Bayraklı soruşturmasında Sandal'ın da olduğu 43 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei