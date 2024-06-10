İzmir Bornova'da tırın çarptığı araçlar alev aldı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Bornova'da tırın çarptığı araçlar alev aldı, 5 kişi yaralandı

İzmir Bornova\'da tırın çarptığı araçlar alev aldı, 5 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir tır, otomobil ve minibüsle çarpışarak yangına neden oldu. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

10.06.2024 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkan tırın, otomobil ve minibüsle çarpışması sonucu yangın çıktı, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde seyreden 34 AT 7416 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aynı yönde giden 06 DAN 490 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen 35 BUN 056 plakalı minibüs de tıra çarptı. Kaza sonrası henüz belirlenemeyen nedenle araçlar alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yolu trafiğe kapatırken, yoğun dumanın yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada sürücülerin de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Bornova, trafik, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Bornova'da tırın çarptığı araçlar alev aldı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı Listede İstanbul ve Antalya da var Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı! Listede İstanbul ve Antalya da var
11:15 2’si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi 2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:43 Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 12:11:56. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Bornova'da tırın çarptığı araçlar alev aldı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement