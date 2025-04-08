İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Demokrasi Tehdit Altında - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Demokrasi Tehdit Altında

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Alman Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlenen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi’nde konuştu. Başkan Cemil Tugay, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevinde. Bunun siyasi bir tutuklama olduğuna eminiz. Türkiye’de bir demokrasi krizi yaşıyoruz. Dünyada farklı ülkelerde farklı ölçeklerde demokrasi tehdit altında. Yerel yöneticiler olarak demokrasi için daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

08.04.2025 17:23  Güncelleme: 17:50
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Alman Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlenen Türkiye- Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde konuştu. Tugay, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevinde. Bunun siyasi bir tutuklama olduğuna eminiz. Türkiye'de bir demokrasi krizi yaşıyoruz. Dünyada farklı ülkelerde farklı ölçeklerde demokrasi tehdit altında. Yerel yöneticiler olarak demokrasi için daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Alman Belediyeler Birliği iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'ne katıldı.

Türkiye ve Almanya'dan belediye başkanlarının katıldığı ve tüm gün sürecek Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ekrem İmamoğlu'ndan gelen mektubu okudu. İmamoğlu, "Fikir önderi olmaktan büyük onur duyduğum, Türkiye-Almanya yerel yönetimlerini bir araya getiren toplantıda sizinle olamıyorum. Türkiye'de başta gençler olmak üzere herkes demokrasiye, adalete ve milli iradeye sahip çıkmak için sesini yükseltiyor. Dünyada desteklerini bildiren herkese teşekkür ediyoruz, bazı dostların sessizliğini üzülerek izliyoruz. Gelişmiş bir demokrasiye sahip Türkiye, Avrupa'ya katkı sağlayacaktır" dedi.

"Türkiye'de bir demokrasi krizi yaşıyoruz"

Cemil Tugay, "Demokrasi ve Özgürlüklerin Güçlü Dinamikleri Olarak Şehirler" bölümünde konuştu. Tugay, Almanya'nın Türkiye için çok özel bir ülke olduğuna ve kültürler arası diyalogların önemine değinerek, "Türkiye'de demokrasiye, anayasaya ve hukuka saygılı tüm belediye başkanları ve siyasetçiler olarak çok üzgünüz. Yüzümüz gülmüyor. Ülkemize çok önemli hizmetler verdiğine ve bundan sonra da vereceğine inandığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevinde. Bu tutuklama sağlıklı bir hukuki gerekçeye dayanmıyor, siyasi bir tutuklama olduğuna eminiz. Türkiye'de bir demokrasi krizi yaşıyoruz. Yaşadığımız kriz herkese şunu hatırlatmalı; dünyada farklı ülkelerde farklı ölçeklerde demokrasi tehdit altında. Avrupa ülkelerini de bir ölçüde kapsadığına eminim. Yerel yöneticiler olarak demokrasi için daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"Gençler gerçek bir demokrasi istiyor"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma süreci sonrasında başlayan protestolara da değinen Tugay, "Özellikle ülkemizin gençleri bir itiraz içindeler. Gençleri daha dikkatli dinlediğimiz zaman daha fazla hak ve özgürlük talebi içerisinde olduklarını kolayca görebiliriz. Gençler gerçek bir demokrasi istiyor. Seçimden seçime oy veren, yönetime çok kısıtlı katılan bireyler olmayı reddediyorlar. Bunun farkında olarak yerel demokrasi uygulamalarımızı geliştirmeliyiz" diye konuştu.

"Somut ve cesur adımlar atmaya ihtiyacımız var"

21. yüzyılın krizler yüzyılı olduğunu ve böyle devam edeceğini ifade eden Tugay, sözlerini şeyle sürdü: İklim krizi ve bağlantılı olarak su, gıda, enerji konusunda krizler mutlaka yaşanacak. Göçler, savaşlar kaçınılmaz sorunlarımız olacak. Bunların hepsinin çözümü için ortak akla ihtiyacımız var. Dünyada belli bölgelerden belli bölgelere beyin göçü var. Beyin göçünün dünya için çok hatalı sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Dünyada bilginin adilce paylaşımına imkan sağlayacak altyapıyı sağlamamız gerekiyor. Bu konuda birbirimizle daha fazla konuşmalıyız. İş birliklerimizi güçlendirmeliyiz. Somut ve cesur adımlar atmaya ihtiyacımız var.

"Dayanışmayı çok kıymetli buluyorum"

Demokrasimiz açısından burada gösterdiğiniz dayanışmayı çok kıymetli buluyorum. Daha fazla ortak çalışmak ve dünyanın daha adil bir yer olması için gerekli çalışmaların sadece Türkiye'deki belediyeler değil tüm dünyadaki belediyeler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekmek istiyorum. Bugün burada olmanız ve gösterdiğiniz destek, haksız yere tutuklu olan İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu için çok değerli."

Berlin Belediye Başkanı Kai Wagner bir video mesajı ile Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı verdi.

"Bizzat gelmek istedim"

İzmir'in kardeş kenti Bremen'in Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına değinerek, "Bu nedenle zirveye bizzat kendim gelmeliyim diye düşündüm. 1985 yılından bu yana İzmir ile bir kardeş kent anlaşmamız var. Bremen olarak Türkiye'ye kendimizi çok yakın hissediyoruz. Böyle bir ortamda evde oturmamız mümkün değil. Dayanışma mesajı vermek üzere kendim gelmek istedim" dedi.

"Demokrasi yegane yoldur"

Köln Belediye Başkanı, Alman Şehirler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Henriette Reker ise İstanbul'un Avrupa'nın en güzel kenti olduğunu söyleyerek, "Türkiye ve Almanya olarak birbirimize çok yakınız, bağlıyız. Şehirler demokrasinin beşiğidir. Devlet ile ilişkiyi şekillendiren de kentlerdir. Demokrasi yegane yoldur. Demokrasi varsa karşı karşıya kaldığımız zorluklar ile başa çıkabiliriz. Ekrem İmamoğlu için dayanışmamızı ifade etmek için buraya geldim" diye konuştu.

"Yanınızda duruyoruz"

Hannover Belediye Başkanı, Alman Şehirler Birliği Başkan Yardımcısı Belit Onay, şehirlerin sadece insanların bir arada yaşadığı yerler değil toplumsal değişimlerin başladığı noktalar olduğunu belirterek, "Zor şartlara rağmen bu zirve yapıldığı için Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür ederiz. Alman Şehirler Birliği bu zirvenin yapılmasına çok önem verdi. Ekrem İmamoğlu, aramızda olmadığı için üzüntü duyuyorum. Bu zirvenin mesajı şu olsun: Sizlerin yanında duruyoruz. Yerel yönetimlerin temelinde özgür seçimler ve halk iradesine saygı gösterilmesi vardır. Bugün ortak değerleri savunmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Demokrasi Tehdit Altında - Son Dakika

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