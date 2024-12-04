İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Muhtarlarla Koordinasyon Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Muhtarlarla Koordinasyon Toplantısı Düzenledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kınık'ta muhtarlarla bir araya gelerek ilçenin sorunları ve tarım konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Muhtarların, taleplerini daha aktif bir şekilde iletmeleri gerektiğini vurgulayan Tugay, her ilçe için oluşturulacak sekretarya ile iletişimin güçlendirileceğini belirtti.

04.12.2024 18:25
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kınık'ta yaptığı koordinasyon toplantısının ardından ilçeye bağlı 37 mahallenin muhtarıyla buluştu. Muhtarların kendilerine yol göstermesini isteyen Tugay, "Her ilçe için bir sekretarya oluşturuyoruz. Muhtarlar da dahil kentin kanaat önderlerinin o ilçenin sorunları ile ilgili gerektiğinde arayacağı ve doğrudan takip edeceği bir sistem kurmaya çalışıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçelerin sorun, istek ve ihtiyaçları için başlattığı ve bugün Kınık'ta düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından ilçeye bağlı 37 mahallenin muhtarıyla bir araya geldi. Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kınık Belediyesi'nin bürokratları da yer aldı. Tugay, muhtarların kendilerine yol gösterici olduğunu belirterek birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı. Tugay, muhtarların istek ve taleplerini de not aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, muhtarlardan gelen bilgileri önemsediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bazı muhtarlarımız biraz daha aktif şekilde belediyelere sorunlarını, taleplerini iletiyorlar. Bazı muhtarlarımız biraz daha çekingen duruyor. Çekingen durma işi iyi değil. Muhtarlık yaptığınız mahalle, köy komşularınızın yaşadığı yer. Bize sorunları, talepleri yansıtmanız gerekiyor. Tek derdimiz var, mahcup olmamak. Önemli bir şey bu. Çünkü bizim için oy atan herkese karşı sorumlu hissediyoruz. Bize oy vermemiş insanların da gönlünü kazanmak istiyoruz. Biz İzmir'i çok seven insanlarız. Biz İzmir'i, Kınık'ı, tüm mahallelerimizi, ilçelerimizi evimiz ve komşularımız olarak gören insanlarız. İmkanlarımız biraz kısıtlı olabilir ama biz o imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye niyet ettik. Amacımız her bir kuruşumuzu verimli şekilde kullanmak, çok iyi bir işçilik çıkarmak ve yaptığımız işin uzun yıllar boyunca insanlara faydalı olmasını sağlamak.".

Muhtarların belediye bürokratları ile iletişim halinde olmasını isteyen Tugay, "Arkadaşlarımın çare üreteceklerine inanıyorum. Şu anda belediyede bir çalışma yapıyoruz. Her ilçe için bir sekretarya oluşturuyoruz. Muhtarlarımız da dahil, kentin kanaat önderlerinin o ilçenin sorunlarını gerektiğinde arayıp ileteceği ve doğrudan takip edeceği bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Başkanlığa bağlı olacak. Muhtarlık İşleri'nin kendi birimleri var o ayrı. Onun dışında böyle bir şey kurmak istiyorum ve çalışıyoruz. Amacımız; her zaman, günün hangi saati, haftanın hangi günü olursa olsun, özellikle acil durumlar, sıkıntılı durumlarda devamlı iletişim içinde olmayı sağlamak. Beraber kuracağız bu düzeni" dedi.

"Hepimiz için hayati bir konu"

Tarımın önemine vurgulayan Tugay, çiftçiye eğitim vermek istediklerini söyledi. Tarımın planlı bir şekilde ilerlemesini istediklerini kaydeden Tugay, "Beraber çalışalım istiyorum. En önemli işlerimizden biri bu. Kınık, İzmir'in en önemli tarım alanlarından biri. Bu işler hallolacaksa buralarda hallolacak. Yapmazsak gelin 'bize söylemiştiniz' deyin. Hepimiz için hayati bir konu" diye konuştu.

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, "Bütün sorunlarınızı biliyoruz. Rapor halinde almıştık, hepsi incelendi, 2025 yılında çoğunu tamamlamış olacağız. Ufak tefekleri hızlı, daha zaman alan şeyleri biraz zamana yayacağız. Sizlere ne söz verdiysek hepsini yapacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Muhtarlarla Koordinasyon Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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