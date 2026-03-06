İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mahalle Mutfağı Projesini Çiğli Evka-2 Mahallesi'nde Hizmete Açtı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadınların bir araya gelerek sağlıklı ve ekonomik yemekler pişirdiği, sosyalleştiği ve eğitimlerden yararlandığı Mahalle Mutfağı projesini Çiğli Evka-2 Mahallesi'nde hizmete açtı. Gıda ürünlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandığı projede kadınlar, dayanışma ağını Mahalle Mutfağı'ndan başlatıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde Çiğli Evka-2 Mahallesi'nde kadınlara yönelik Mahalle Mutfağı projesi başladı. Mahalle Mutfağı, kadınların hem birlikte yemek yapabileceği hem de çeşitli eğitimler alabileceği bir dayanışma alanı olarak kurgulandı. Aşevleri Şube Müdürlüğü tarafından sağlanan ürünlerle dengeli, ekonomik ve besleyici menüler hazırlayan kadınlara, gıda mühendisleri ve Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü eğitmenleri eşlik ediyor.

Proje kapsamında sebze ağırlıklı dengeli tabak hazırlama, gıda israfını azaltma, mevsim ürünlerini değerlendirme ve günlük hayatta uygulanabilir pratik tarifler üzerine çalışılıyor. Bir yandan yemek yapıp bir yandan da Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü eğitmenlerinden sağlık, sosyal destek ve kişisel gelişim gibi konularda eğitimler alan kadınlar, pişirdikleri yemekleri evlerine götürüyor. Sağlıklı pişirme teknikleri, porsiyon kontrolü ve aile içi beslenme alışkanlıklarının da konuşulduğu Mahalle Mutfağı, sağlıklı yaşam kültürünün kadınlarla birlikte kurulduğu bir alan olarak öne çıkıyor.

"Dayanışma noktası"

Mahalle Mutfağı projesi kapsamında ilk gün alaca çorba, Antep doğrama yemeği, bulgur pilavı, salata yapıldı. Ayrıca "iletişim becerileri ve hayır diyebilmek" ile "yasal haklar" konularında eğitimler gerçekleştirildi. Proje hakkında bilgi veren Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde görevli Burçin Yılmaz, "Aslında burası sadece bir mutfak değil. Burada kadınlar iş birliği içinde sosyalleşiyor, bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ayrıca sağlıklı beslenme, pratik yemekler, ev ekonomisi ve bütçeleme, kadın sağlığı, kadın hakları gibi eğitimler alıyorlar. Mahalle Mutfağı, kadınların sosyal becerilerinin de geliştiği bir dayanışma noktası" dedi.

Gıda mühendisleri ve eğitmenler eşlik ediyor

Aşevleri Şube Müdürlüğü'nde görevli gıda mühendisi Melisa Müldür, "Burası, dayanışmanın bir örneği. Bizler de gıda mühendisleri olarak yemeklerin sağlıklı koşullarda, sağlıklı hammadde ile uygun pişirme koşullarında üretilmesi ve evlere doğru şekilde muhafaza edilerek götürülmesi için buradayız. Yemek pişirme öncesinde ve pişirilme aşamasında biz de burada olacağız. Aşevleri Şube Müdürlüğü olarak yemeklerin hammaddelerini biz temin edeceğiz. Kadınlar da yemeklerini yaparak sağlıklı koşullarda evlerine götürecek" diye konuştu. Projede Meslek Fabrikası'nda yiyecek ve içecek alanlarında eğitmen olarak görev yapan personel de kadınlarla birlikte menü oluşturarak pişirme süresi boyunca onlara eşlik ediyor.

"Hem sosyalleşiyoruz hem dayanışıyoruz"

Mahalle Mutfağı'na katılan Nesime Kılıç, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Mahalle Mutfağı'nda gruplar oluşturduk. Şu anda yemeklerin sarımsaklarını hazırlıyorum. Malzemeler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından getirildi. Bizden bir tek tencere istediler. Önlüklerimiz, malzemelerimiz verildi. Her yer tertemiz, çok güzel. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni takdir ediyorum. Çok faal, çok çalışkan. Her yere ulaşmaya çalışıyor. Biz de burada hem sosyalleşiyoruz hem dayanışıyoruz. Burada eğitimler de alacağız" ifadelerini kullandı.

"Herkes için farklı bir heyecan oldu"

Mahalle Mutfağı'nda yemek yapan Senem Becerikli ise "Bugün tencerelerimizi getirdik, bize sunulan sebze ve etlerle yemeklerimizi pişiriyoruz. Daha sonra yemeklerimizi eve götürüp komşularımızla paylaşacağız. Kadınlar ilgi gösteriyor. Duyan pek çok kişi daha gelecektir. Herkes için farklı bir heyecan oldu. Ortam güzel. Eğitimler de olacak. Eğitimlere kadınlar olarak hazırız. Kadınların aktif, haklarını savunan insanlar olması için çaba harcıyoruz ve bir araya geliyoruz" sözlerine yer verdi.

Nasıl bilgi alınır?

Mahalle Mutfağı'nda haftada iki gün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temin edeceği malzemelerle yemek yapılacak ve eğitimler verilecek. Mahalle Mutfağı projesi ile ilgili bilgi almak isteyen kadınlar Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün 0232 293 91 48 numaralı telefonunu arayabiliyor.