İzmir Büyükşehir Belediyesi sahipsiz hayvanlara günde 1 ton mama üretmeyi hedefliyor

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, bakım evlerindeki sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyacını, kendi bünyesinde ürettiği mamalarla karşılıyor. PAKO Sahipsiz Hayvan Sosyal Yaşam Kampüsü'nde kurulan ruhsatlı tesiste üretim kapasitesinin yeni makinelerle günlük bir tona çıkarılması hedefleniyor. Kalite kontrollerinden geçirilen mamalar, hayvanların ihtiyaçlarına göre hazırlanırken, üretimin ilçe belediyelerine de destek verecek seviyeye ulaştırılması amaçlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bakım evlerinde bulunan sahipsiz hayvanların sağlıklı ve dengeli beslenmesi için kendi bünyesinde mama üretiyor. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı PAKO Sahipsiz Hayvan Sosyal Yaşam Kampüsü'nde iki yıl önce kurulan ruhsatlı tesiste, daha önce yılda yaklaşık 100 ton mama üretilirken, yeni makineler ve kapasite geliştirme çalışmalarıyla üretimin günlük bir tona çıkarılması hedefleniyor. Üretim kapasitesinin kademeli olarak artırılmasıyla öncelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bakım evlerindeki hayvanların mama ihtiyacının karşılanması, ardından ilçe belediyelerinin sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarına da destek verilmesi planlanıyor.

MAMA ÜRETİMİNİN HER AŞAMASI KONTROL ALTINDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Murat Aras, tesiste üretilen mamaların ham madde aşamasından son ürüne kadar kontrol edildiğini belirtti. Aras, "Hayvanlarımızın ihtiyacına uygun rasyonu belirleyip bunu mama haline getiriyoruz. Son ürünlerin laboratuvar değerlendirmelerini düzenli olarak yapıyoruz. Şu ana kadar verilerimiz oldukça iyi. Hayvanların mamayı tüketmesi ve sindirmesi konusunda olumlu sonuçlar alıyoruz" dedi.

HEDEF ÖNCE BÜYÜKŞEHİR TESİSLERİNE YETMEK

2024 yılında faaliyete geçen tesiste üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Aras, günlük bir ton üretim hedefiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kapasitemizi kademeli olarak artırarak Büyükşehir Belediyesi olarak sahipsiz hayvanların gıda ihtiyacını kendimiz karşılamak istiyoruz. İlk aşamada PAKO, ardından Işıkkent tesisimizdeki hayvanlarımızın beslenmesini bu üretim hattından sağlamayı hedefliyoruz. Sonrasında diğer bakım evlerine ve ilçe belediyelerine de destek olmak istiyoruz."

MAMALAR HAYVANLARIN İHTİYAÇLARINA GÖRE HAZIRLANIYOR

Bakım evlerinde bulunan hayvanların beslenme ihtiyaçlarının bireysel olarak değerlendirildiğini aktaran Aras, mikroçip kayıtları üzerinden hayvanların kilosu, ırkı ve büyüklüğü gibi özelliklerinin dikkate alındığını söyledi. Üretilen mamaların da bu ihtiyaçlara göre kullanıldığını ifade eden Aras, düzenli laboratuvar kontrolleriyle mamanın hayvanların sağlığı açısından uygunluğunun takip edildiğini belirtti.

Aras, "Bizim amacımız, sahipsiz hayvanlara refah içinde, uygun koşullarda bakmak. Bunun için her aşaması düşünülmüş şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun" ifadelerini kullandı.

"ONLARA SEVGİ DOLU BİR YUVA DA GEREKİYOR"

Bakım evlerinde hayvanların beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyen Aras, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesinde sahiplendirmenin önemine de dikkati çekti. Yurttaşlara sahiplendirme çağrısı yapan Aras, "Bu hayvanların sahiplendirilmeye ihtiyacı var. Yurttaşlarımız gelip bizden hayvan sahiplenebilir. Onlara yalnızca mama değil, sevgi dolu bir yuva da gerekiyor" diye konuştu.