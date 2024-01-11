İzmir\'de 150 Kilogramlık Dondurma Makinesi Çalındı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, dondurucu üretimi yapan firmanın önündeki 150 kilogram ağırlığındaki dondurma makinesi, güpegündüz 2 kişi tarafından çalındı. Şüphelilerin dondurma makinesini kamyonete yükleyerek götürme anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Ocak'ta saat 13.20'de, Meriç Mahallesi'ndeki Moda, Tekstil ve Konfeksiyon (MTK) Sitesi'nde meydana geldi. Dondurucu cihaz üretimi işiyle uğraşan evli, 2 çocuk babası Oruç Karadağ'ın (37) iş yerinin önündeki dondurma makinesi kamyonetle gelen 2 kişi tarafından çalındı. Karadağ'ın iş yerinin arka bölümündeki depoda olması, çevredeki diğer esnafın da cuma namazına gitmesini fırsat bilen 2 şüpheli, dondurma makinesini kamyonete yükleyip, uzaklaştı. Depodaki işini bitirip, iş yerine döndüğünde yaklaşık 300 bin lira değerindeki dondurma makinesinin çalındığını fark eden Karadağ, durumu polise bildirdi. Polisin, çevrede yaptığı çalışmada, hırsızlık anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelilerin N.V. (24) ve K.V. (17) olduğunu tespit etti. Polis, şüphelilerden N.V.'yi yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından N.V., serbest bırakıldı. Diğer şüpheli K.V.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin iş yerinin önünde önceden keşif yaptığını belirlediklerini ifade eden iş yeri sahibi Oruç Karadağ, "Dondurma makinesi 150 kilo ağırlığında bir cihaz. Tek kişinin kaldırması zor. Bunu rağmen 10 ila 20 saniye gibi bir sürede 2 şüpheli, rahat bir şekilde dondurma makinesini kamyonete yükleyip, gidiyor" dedi.