İzmir'de 18 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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İzmir'de, 8'i çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 30 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8'i çocuk 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaburun ilçesi açıklarında da lastik botu durduran ekipler, 2'si çocuk 13 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısını yakaladı. Çeşme ilçesinde de karada 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.