İzmir\'de 4 Büyüklüğünde Deprem

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İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı meydana gelmezken, kısa süreli panik yaşandı.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 14.49'de, Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.01 derinliğindeki deprem, il merkezinden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı meydana gelmezken, kısa süreli panik yaşandı.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR, DHA)