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İzmir'de 'Altunbaş' suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de 'Altunbaş' suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

İzmir'de faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt lideri Ahmet Altunbaş dahil olmak üzere 8 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında suç örgütü üyelerinin çok sayıda suç işlediği tespit edildi. Operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı ve ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir\'de \'Altunbaş\' suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı
21.12.2023 - 10:39,
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İZMİR'de 'Altunbaş' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden aralarında örgüt lideri Ahmet Altunbaş'ın da bulunduğu 8 kişi, tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak', 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'kasten yaralama' gibi çok sayıda suç işlediği tespit edilen ve liderliğini Ahmet Altunbaş'ın yaptığı suç örgütü üyelerine yönelik gözaltı kararı verildi. Suç örgütü üyelerinin mağdurları ortak olma vaadi ile tuzağa düşürdükleri, plakası kapatılan araçlarla kaçırdıkları, alıkoydukları ve silahla öldürmeye teşebbüs edip, haksız menfaat temin etmeye çalıştıkları tespit edildi.

ŞÜPHELİLER TAKİP SONUCU YAKALANDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından polis, 6 Aralık'ta Narlıdere ilçesinde içinde 6 şüpheli ile mağdurların bulunduğu araca 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Takip sonucu yakalanan 6 şüpheli, gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Genişletilen soruşturmada Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 66 fişek ve çeşitli sayıda uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Örgüt lideri Ahmet Altunbaş, M.M.S., F.D., A.Ö., M.V., U.T., M.M.V., S.T. ve M.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında Ahmet Altunbaş'ın da bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de 'Altunbaş' suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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