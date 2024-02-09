İzmir\'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Kaffar Yeğin\'in Hapis Cezası Onaylandı

Bornova'da 22 Ekim 2022'de, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi olan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Şellavcı Yeğin'in, cinayetten önce Kaffar Yeğin hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle, 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nce Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi.
BİRÇOK SUÇTAN HAPİS İSTEMİ
Ayrıca Kaffar Yeğin'in, kadının öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli Yeğin, 8 Kasım'da Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde, arkadaşı M.G.'nin (67) evinde suç aleti silahla yakalandı. Yeğin tutuklanırken, arkadaşı M.G. serbest bırakıldı. Kaffar Yeğin hakkında hakkında 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla gece vakti yağma'dan 15 yıla kadar hapis, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
TOPLAM 5 YIL 5 AY CEZA ALDI
Ayrıca cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kaffar Yeğin hakkında 'kadına karşı tehdit', 'hakaret', 'ısrarlı takip' ve 'basit yaralama' gibi suçlardan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldı. Davanın karar duruşmasında Yeğin'e; hakaretten 8 ay 22 gün, kadına karşı tehditten 1 yıl 3 ay, basit yaralamadan 1 yıl 6 ay ve ısrarlı takipten 2 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi.
'KARARDA HATALI BİR UNSUR YOK'
Bunun üzerine Kaffar Yeğin'in avukatı, suç unsurlarının oluşmadığı, öldürülen kadının ailesi de daha fazla ceza verilmesi gerekçesiyle karara itiraz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararında değiştirilecek veya hatalı bir unsur olmaması nedeniyle kararı onayıp, itirazları reddetti. Bu kararla Kaffar Yeğin'in yargılandığı dosyalardan biri, kesinleşip, infaz aşamasına geçildi.
Öte yandan Kaffar Yeğin'in 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava sürüyor.
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Son Dakika › Güncel › İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Kaffar Yeğin'in Hapis Cezası Onaylandı - Son Dakika
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