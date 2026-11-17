İzmir'de DEAŞ'e yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de silahlı terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltı kararı bulunan 4 şüpheliden 2'si yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin başka bir suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
İzmir'de, silahlı terör örgütü DEAŞ'e yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'e yönelik çalışma yaptı. Hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin başka bir suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
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