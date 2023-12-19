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İzmir'de FETÖ operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan operasyonda, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 4'ü muvazzaf, 2'si eski asker ve 6'sı eski askeri okul öğrencisi bulunuyor. 2 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

İzmir\'de FETÖ operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı
19.12.2023 - 10:07,
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İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 4'ü muvazzaf, 2'si eski asker, 6'sı eski askeri okul öğrencisi 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldıkları iddia edildi.

Kaynak: AA
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