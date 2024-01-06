İzmir\'de Fırtına ve Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

İZMİR'de, bu geceden itibaren fırtına ve yarın sabahın ilk saatleri itibarıyla da gök gürültülü kuvvetli sağanağın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada, İzmir il genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Fırtınanın bu gece saatlerinde başlayıp, aynı gün saat 23.59'dan itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

'TEDBİRLİ OLUNMALI'

Ayrıca gök gürültülü kuvvetli sağanağın da yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 07.01.2024 sabah ilk saatlerden itibaren İzmir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Sağanağın yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayıp, pazartesi günü saat 09.00'da etkisini kaybetmesinin beklendiği de kaydedildi.