İzmir'de Hapis Cezalı 151 Kişi Yakalandı

İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 151 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanması çalışmaları kapsamında belirlenen 87 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ya da çeşitli suçlardan aranan 151 kişi yakalandı.
İşlemleri tamamlanan firari hükümlüler cezaevine teslim edildi, şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.
